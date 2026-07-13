La vista preliminar en alzada contra el canastero de los Cangrejeros de Santurce, Walter Wallace Hodge Muñoz, por un presunto incidente de violencia doméstica, fue pospuesta para el miércoles, 15 de julio, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El miércoles, 8 de julio, la jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, determinó no causa para juicio por violación al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, durante la vista preliminar contra el deportista.

A pesar de la determinación de la jueza, Hodge Muñoz seguirá utilizando un grillete electrónico porque las condiciones de su fianza permanecerán inalteradas. Por ello, todavía no podrá reincorporarse a su equipo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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De acuerdo con la versión que ofreció la querellante, Hodge Muñoz le profirió palabras soeces en múltiples ocasiones y presuntamente la amenazó con publicar en las redes sociales fotos íntimas durante una llamada telefónica el 16 de junio.

La pareja se encuentra en proceso de divorcio.

La mujer tiene una orden de protección.

“Conforme con lo que está pasando. Confiando en mi abogado que haga su trabajo, nada, yo estoy esperando que todo pase y ‘ready’ para volver a la cancha”, dijo a su salida de sala a Telenoticias.

A su vez, le pidió a su fanaticada que lo sigan apoyando.