Un escalamiento fue reportado el jueves en una residencia de alquiler a corto plazo ubicada en la calle Rampla del Almirante, en Ocean Park, San Juan, informó la Policía.

Agentes del precinto de Calle Loíza y Turística recibieron la llamada a eso de las 2:00 p.m., y al llegar al lugar la administradora notó que habían robado un televisor de 57 pulgadas, una bocina marca Bose y una estufa de dos hornillas.

El valor estimado de lo hurtado asciende a unos $1,900.

La agente Cathyana Zayas, quien atendió el caso, refirió la investigación al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para continuar con la pesquisa correspondiente.