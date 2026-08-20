Medio millón de dólares en efectivo, joyería y una colección de cartas valorados en miles de dólares, fueron hurtados durante un escalamiento en una residencia en la calle 16, de la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

El perjudicado le narró a los investigadores que cuando llegó a su hogar eso de las 5:25 p.m. de ayer, miércoles, se percató que alguien había logrado acceso al interior.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, los escaladores se apropiaron ilegalmente de $500,000 en efectivo, una colección de cartas de Pokémon con un valor de $200,000, joyería valorada en $60,000 y dos pasaportes.

Además, hurtaron el equipo de cámaras de seguridad y le causaron daños estimados en $4,550 a una ventana y una puerta de la marquesina de la parte posterior de la residencia.

El agente Michael López, adscrito al precinto Carolina Norte y Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al personal de la División de Delitos contra la Propiedad para que continúen con la pesquisa.