La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, habló de varios proyectos importantes que se prevé entren a construcción o se completen este año, y celebró que, pese a los recortes de fondos, ha podido mantener los servicios al pueblo.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Algo que tristemente no está bajo nuestro control; los problemas de los servicios básicos (agua y electricidad) en nuestro pueblo, que a pesar de que he alzado mi voz y he logrado que se normalice, por ejemplo, el problema de la luz, todavía del agua nos falta mucho por hacer, pero se logró que se anuncien y se estén trabajando proyectos que nos van a ayudar a estabilizar el sistema. Y se agrava porque Vega Alta el 98% de nuestro sistema operativo de agua depende de estaciones de bombeo, o sea que, si no hay luz, no hay agua. Y a pesar de que logramos colocar generadores, no deja de ser cierto que a veces estos sistemas fallan. Así que es algo bien complejo cuando ambos servicios se ven afectados porque uno depende del otro.

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¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Hemos logrado que aquellas estaciones de bombeo que cuando llegamos estaban cubiertas de pasto, perdidas, sin mantenimiento, fueran atendidas. A muchas de ellas se le han arreglado los paneles eléctricos, bombas nuevas, motores nuevos. Logramos generadores casi en el 99% de nuestras estaciones de bombeos. Una es la que nos falta, pero no es porque no hayamos querido colocarlo, sino que donde está ubicada dificulta colocar un generador por problemas de espacio. No obstante, logramos un proyecto de aproximadamente $7 millones, que se está rehabilitando la tubería de la comunidad que yo diría que más problemas por más de 40 años ha habido de agua, que es la comunidad de Sabana Hoyos.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Tenemos varios proyectos que ya colocamos piedra y otros que vamos a colocarla, que ya están con el dinero asignado. El teatro: Vega Alta por primera vez va a tener un teatro pequeño, con parte de un museo, que va a estar ubicado en la antigua alcaldía. Dos centros tecnológicos: uno ubicado en la Biblioteca Josefa “Pepa” Bruno, que va a ser completamente moderno, conforme a los tiempos; y otro que le fue asignado dinero a través del Programa de Banda Ancha, que va a tener telesalud, incubadora de negocios, espacio de coworking, área para personas con discapacidad. Y próximamente vamos a estar tirando a subasta la galería de arte y escuela de artes plásticas y estamos próximos a inaugurar la Plaza de Mercado.

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¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

El teatro ya está en construcción. La Plaza del Mercado para inauguración. El centro tecnológico empieza construcción, esperamos colocar a fin de mes la primera piedra. El centro tecnológico del norte está en diseño. Y la escuela de artes plásticas va a estar tirándose a subasta. O sea que este año todos esos proyectos van a estar en subasta y parte de ellos en construcción.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Garantizarle los servicios a nuestra gente, a pesar de que a los municipios nos han limitado los fondos en un sinnúmero de ocasiones la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y todavía pretenden quitarnos aún más ingresos. Pero hemos sido responsables en asegurar los servicios a nuestro pueblo, como, por ejemplo, servicios de gastos médicos, reparación de vivienda, ayuda para gastos fúnebres, servicio de recogido de basura, entre otros.