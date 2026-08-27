El alcalde de Añasco, Kabir B. Solares García, celebró que el municipio lleva año y medio sin registrar asesinatos, y que las finanzas han mejorado al punto de registrar un superávit y poder hacer justicia salarial a los empleados.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Un problema que hemos estado trabajando, que cuando llegamos era una crisis, es las carreteras estatales y las carreteras municipales. Cuando llegamos, prácticamente, todas las carreteras estaban destruidas, abandonadas.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Entre proyectos federales, estatales y municipales hemos logrado una cifra de más de $25 millones en asfalto solamente, en carreteras estatales, carreteras municipales, caminos enteros, sectores completos, barrios enteros, carreteras estatales del kilómetro 1 al kilómetro 7, 8. Ese trabajo lo hemos estado haciendo. Todavía quedan muchas carreteras por trabajar, pero seguimos buscando fondos estatales, federales y municipales para poder seguir trabajando. Con esta última cifra de $4.4 millones que nos dio la gobernadora esperamos más adelante poder seguir trabajando. De hecho, la mayoría de los proyectos federales que están designados para Añasco y están aprobados, están obligados, que significa que FEMA nos dio el dinero, lo que no está desembolsado. Pero se espera que sobrepase los $50 millones al finalizar el cuatrienio.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Todos los proyectos son importantes, porque tienen que ver con restaurar el turismo, las carreteras, el deporte, y con estos proyectos estamos logrando fortalecer los cimientos del pueblo. Incluso, cuando llegamos encontramos un déficit de casi $6 millones, y hoy contamos con alrededor de $5 millones de superávit. Así que todo lo que hemos trabajado ha sido prioridad. Pero puedo destacar tres: la cancha bajo techo de Carreras; otro proyecto es una segunda salida, o expandir lo que va a ser la carretera 401, que es la del barrio Playa; y el otro es la rampa de los pescadores.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

La cancha de Carreras ya se comenzó, ya está en su primera fase. Actualmente, se encuentra hace dos semanas que no se está trabajando porque estamos esperando una confirmación de FEMA para entonces poder continuar. Y esperamos que antes de verano la próxima clase graduanda de Añasco logre graduarse en Añasco.

Para el otro proyecto estamos buscando, y hemos dado con unos fondos federales, y estamos llenando unas propuestas.

Para la rampa ya logramos un acuerdo con la gobernadora. Nos dio $4.7 millones, y ya esto va para subasta.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Tengo tres: la inversión millonaria en las carreteras, más de $25 millones; se ha logrado trabajar de la mano con la Policía Municipal, y el año pasado tuvimos 0 asesinatos, y este año, gracias a Dios, tampoco ha sucedido ninguno, llevamos ya un año y medio con 0 asesinatos, lo que es muy bueno, significa que Añasco sigue siendo una de las ciudades más seguras; y el último, poder fortalecer las finanzas del municipio, que llegamos en un momento que ni siquiera había para pagar nómina, y hoy en día le hemos dado aumentos, le hemos hecho justicia salarial a los empleados, se le dio aportación para el plan médico, se le devolvieron las horas de enfermedad, las horas de tiempo compensatorio de acumulación, lo último que hicimos es que le estamos pagando el exceso de enfermedad y esperamos próximamente poder pagar los excesos de vacaciones.