El alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch celebró la puesta en práctica de un sistema de transporte colectivo, así como proyectos de rehabilitación de varias placitas.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Las personas de edad avanzada solas, lo que requiere cuido adicional, y es uno de los temas que estamos trabajando no solamente en Cabo Rojo, sino en todo Puerto Rico.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Nosotros creamos un programa que se llama Salud para mi pueblo, que se dedica a identificar y visitar estas personas para, junto a la Oficina de Ayuda al Ciudadano, poderles dar un servicio efectivo, pero también, con fondos federales, estatales y municipales, cada vez luchar para poder aumentar la cantidad de empleados que son cuidadores en el hogar para estas personas solas, que son muchísimas.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Tenemos varios. Voy a mencionar uno de deportes; un estadio de fútbol, o soccer, en el Complejo Rebekah Colberg, con todas las condiciones requeridas por FIFA para un miniestadio, butacas con espaldar, bajo techo, camerinos, lockers. Sé que le va a gustar mucho a la población.

También estamos realizando unas mejoras a la Placita Margarita Pabón, de Boquerón, donde el piso que se había reparado anteriormente, cuando el proyecto de los malecones era la mitad en madera con bloques, pues se hizo en hormigón con estampados en forma hexagonales. Va a tener un área con las letras de Boquerón, para que las personas se puedan retratar, con algunos monumentos pequeñitos. Y esa área del poblado, no solamente la placita, sino que se han reparado las aceras y otros detalles que faltan como unos pequeños tótems que se van a poner en la entrada.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

El estadio debe estar en más de un 60% de ejecución (construcción). Para comenzarlo a usar (debe estar listo), entiendo, entre marzo y junio del próximo año.

Las mejoras a la Placita Margarita están ya en un 90%. Más adelante estaremos trabajando con el segundo proyecto, que ya estamos trabajando con el diseño, de las placitas que son ventanas al mar allí mismo en el poblado (de Boquerón). Ese se hizo aparte, porque FEMA dio dinero para repararlas después del huracán, y estamos finalizando con la permisología, que es lo que ha sido un poco complicado con esas placitas.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

La implementación del transporte colectivo en el municipio, que ha sido uno de los proyectos de mayor impacto. Son 7 guaguas que salen por distintas rutas todos los días, y las personas que antes tenían mucha problemática de transportación, que antes tenían que cruzar por la carretera PR-100 arriesgando a que se accidentaran, pues esas guaguas te llevan al correo, a los bancos, a los supermercados, a los puntos de interés en el casco urbano, y también te pueden llevar al corazón de Boquerón, al corazón de El Combate, que también puedes montarte, hacer turismo, o para ir a un restaurante. Y corren todo Cabo Rojo. Hay algunas rutas pequeñas que nos gustaría añadir, pero eso depende de los estudios que se vuelvan a hacer con los fondos FTA (Administración Federal de Tránsito). Pero ha sido un proyecto de mucho avance y justicia para esta población que no tenía cómo llegar a los sitios de manera efectiva y segura. Y es gratis. Lo está usando mucha gente, cerca de 8,000 entradas mensuales.