El alcalde de Peñuelas, Josean González Febres, habló de los planes para impulsar la repavimentación de carreteras y la integración de 10 nuevos policías a la fuerza municipal.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Uno de los principales problemas es la seguridad. Otro de los principales asuntos es el mal estado en que se encuentran las carreteras, específicamente las carreteras rurales. Diría que el 80% de las carreteras en los campos se encuentran intransitables.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Heredamos una policía municipal con solo siete agentes, que ya están próximos a retirarse. Aquí no se hacía academia hace más de 25 años, pero ya, con el favor de Dios, hemos identificado un presupuesto y, si Dios y la Virgen lo permiten, y todo transcurre como se debe, debemos estar comenzando esta nueva academia de 10 nuevos cadetes que se integran a la fuerza de la policía municipal. En cuanto a las carreteras, hemos identificado, por medio de unos ahorros que hemos tenido, fondos municipales para comenzar estos trabajos poco a poco, en base al dinero que hemos estado ahorrando. Entiendo que pronto debemos estar comenzando con algunos dos o tres barrios alejados del casco urbano, específicamente en el campo arriba. De igual manera hemos estado recibiendo la colaboración del Departamento de Vivienda y su secretaria en la identificación de fondos CDBG para continuar esos trabajos de repavimentación en estas áreas alejadas del casco urbano.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

La pista atlética y el muelle de pescadores del sector El Boquete, en (el barrio) Tallaboa Encarnación. Son dos proyectos que, más allá de los recursos que nos entrarían económicos, es el impacto turístico y social que generarían dentro de nuestro municipio.

Josean González Febres, alcalde de Peñuelas ( Ramon "Tonito" Zayas )

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

En el caso del muelle, a petición de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), le presentamos un diseño nuevo y fue aceptado. En estos momentos, la información que tenemos (...) es que ya se encuentra en la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). Esto va a demorar un tiempito. Pero, si todo sale como corresponde, debemos estar comenzando, lanzando la primera piedra, antes de que culmine el año. En el caso de la pista, nos encontramos esperando por la contestación de FEMA y COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia). Estamos bien agilizados en eso. Se han encontrado unas incongruencias, unas irregularidades bajo la pasada administración pasada, y eso se tiene que aclarar antes de continuar el curso de este proyecto. Hay unos abogados laborando con nosotros en ese caso. Pero, de igual manera, si todo sale como corresponde, y estamos esperanzados que sí, es otro proyecto que, con el favor de Dios, se puede ver privilegiado antes de que culmine el año.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Hay varios, pero diría que es que hemos estabilizado las finanzas, haciendo lo correcto. Aparte de eso, lo que hemos estado haciendo con todos los proyectos de FEMA, y lo que ha sido los proyectos de pavimentación.