La alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves Serrano, habló sobre los trabajos de rehabilitación de carreteras, vados y puentes, así como la atención a personas con necesidades especiales.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Desde que comencé, uno de los problemas más grandes que enfrentaba el municipio eran las carreteras municipales. Están ahora asfaltadas un 85%.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Hemos buscado fondos y trabajado directamente con las carreteras municipales. Hemos buscado fondos legislativos, nuestros senadores, el representante, y fondos federales para poder impactar directamente a todas las familias y darles accesos seguros. Un 85% tenemos ya impactado en la mayoría de los 10 barrios. Inclusive también hemos impactado en vados y puentes. Hemos hecho más de 10 vados, unos se impactaron con el huracán Fiona, otros con las lluvias de mayo del año anterior, y ya esos están a un 100% completados. Todavía tenemos unos sectores, que son con los fondos de FEMA del huracán Ernesto, que tenemos todavía un sector que tiene un vado en el piso. Gracias a Dios tiene dos entradas distintas y las personas no están incomunicadas, pero lo estamos trabajando directamente con FEMA.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

El puente de La Charca. Es un puente que va e impacta a 1,000 familias, en la carretera 174 interior, en el sector La Charca, en el barrio Mula. En este momento hay un vado y cuando llueve, hay lluvias torrenciales o algún evento atmosférico, se quedan totalmente incomunicadas. Esos son fondos que fueron asignados hace dos años, y estamos ya, gracias a Dios, es algo que más de 20, 25 años las personas estaban esperando. Es un proyecto de gran envergadura que espera nuestro pueblo.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Estamos en el 80% del diseño, porque hay que adquirir unas propiedades, ya identificamos los dueños. Para poder construir el puente tenemos que expropiar o comprar. Ya por lo menos la persona, el dueño del terreno, está de acuerdo y lo vamos a comprar. Por eso es que ha tardado un poquito lo del diseño, porque teníamos que tener concreto si podíamos comprar esa propiedad o teníamos que reevaluar el diseño. Pero ya conseguimos al dueño y nos lo va a vender, que es una buena noticia. Y tan pronto nos completen el 100% del diseño, que incluye ya los permisos y todo lo de ingeniería, nosotros lo tenemos que someter a FEMA, son unos fondos de mitigación, y cuando ellos nos aprueben tiramos la subasta. Yo espero antes de diciembre tener el 100% y tirar la subasta.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Además de la infraestructura, yo me concentro mucho en la salud mental y, sobre todo, en las personas que tienen necesidades, en los encamados o semiencamados y los adultos mayores. Hemos podido darle amas de llaves a más de 60 familias, y, otro proyecto que tenemos, que ya estamos en la cuarta fase, hemos podido entregar más de 250 entre generadore eléctricos y baterías solares. Y yo entiendo que ese es uno de los proyectos de amor y de empatía que lo encuentro bien importante porque trabajamos directamente con las personas que tienen necesidades especiales.