Estas son las 5 noticias que debes saber del fin de semana

1 Otra avería en la AAA Unos 40,000 abonados de la zona metropolitana y varios municipios del norte de la Isla sufrieron el sábado una interrupción en el servicio de agua potable debido a problemas técnicos que enfrentó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en La Plata y el Superacueducto. Se detalló que sectores de Bayamón, Guaynabo, Naranjito, Comerío y áreas rurales de San Juan, así como sectores de Toa Baja, Dorado, San Juan, Carolina y Loíza se vieron afectados.

2 Cierra Antilles Millitary Academy Tras 67 años de servicio, el colegio privado Antilles Military Academy anunció el viernes el “cierre total y definitivo de sus operaciones académicas y operacionales”. Según indicó la institución educativa a través de un comunicado de prensa, la situación financiera y la baja en matrícula llevaron a tomar la determinación. La administración aceptó que realizó gestiones activas de reclutamiento y retención de matrícula, pero no logró alcanzar las metas fiscales impuestas.

3 Hallan muerto estudiante estadounidense en Japón El estudiante estadounidense James Higginbotham, de 20 años y alumno de la Universidad de Auburn, que se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de mayo en Japón, fue hallado sin vida este sábado en una zona montañosa a las afueras de Kioto, según informó su madre el sábado a través de Facebook. El cuerpo del joven fue localizado por un grupo de voluntarios de búsqueda y rescate de Japón en un área boscosa. una causa oficial de la muerte ni de más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

4 Sorpresiva salida del programa Puerto Rico Gana El animador y comediante Markito confirmó su salida del programa televisivo “Puerto Rico Gana”, transmitido por Telemundo Puerto Rico. La noticia fue compartida por el propio presentador a través de sus redes sociales, donde informó que la edición del viernes marcaría el cierre de su etapa en el popular espacio de entretenimiento. El artista aprovechó la ocasión para agradecer a las personas con las que compartió durante su paso por el programa, destacando las experiencias profesionales y personales que vivió frente a las cámaras.