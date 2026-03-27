Tras desatado el conflicto militar contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio de la gasolina regular en la bomba supera ya en Puerto Rico el dólar.

Información provista por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) apuntaba a que ayer, jueves, el precio de la gasolina más económica era entre 96.7 centavos a 100.7 el litro.

Ya para hoy viernes, el DACO anunció que las gasolineras tienen el precio de la regular en 99.7 centavos a $1.03.

Estos precios se registran a un mes de que el barril de petróleo comenzó a subir y a romper récords de venta por el conflicto militar en el que Estados Unidos está involucrado.

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En cuanto a los precios de la gasolina premium y diésel, ambas llevan semanas sobre el dólar.

En este viernes, DACO registra que los consumidores pueden conseguir la premium entre $1.08 a $1.21 Mientras, el diésel está entre $1.30 a 1.33.

La agencia destacó que “el precio final en bomba puede variar según la estación, costos de suplido y condiciones del mercado”.

El DACO lleva una campaña para verificar alzas indebidas de precios en las gasolineraas. El secretario, Hiram Torres Montalvo, ha dicho que no se ha encontrado irregularidades y que las alzas han estado atadas al conflicto.

Irán es uno de los principales productores del petróleo del mundo. Además, controla el estrecho de Ormuz, donde transitan los barcos petroleros.