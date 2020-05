Personal técnico del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) invadirá desde este sábado a los pueblos de Ponce, Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Yauco para inspeccionar propiedades que fueron marcadas en enero y febrero pasado por presentar daños estructurales tras los fuertes sismos registrados a principios de año, informó el coordinador de este plan, el rescatista Nino Correa.

“La intención es volver a repasar todas estas estructuras. Nosotros vamos con parte de personal técnico a verificar este tipo de daño y ver si ha habido un daño estructural en alguna otra (propiedad)”, destacó.

Derrumbes en el barrio Seboruco, en Peñuelas.

Este plan se puso en vigor luego de que en la mañana de hoy se registrara un terremoto de intensidad 5.4, cuyo epicentro ocurrió en Tallaboa, Peñuelas.

Del informe de daños que tiene a nivel Isla, Correa informó que lo más trascendental es la caída de parte de la estructura del Museo de la Masacre, en Ponce.

Sobre este caso, indicó que se evalúa si se debe ampliar el perímetro de vías disponibles para el tránsito y los peatones en el área urbana de la Ciudad Señorial.

Como segundo incidente, destacó que fueron los derrumbes registrados en las carreteras PR-385 y PR-387, en Peñuelas. Estos dejaron las vías intransitables.

Correa informó que personal especializado irá a inspeccionar las carreteras para conocer si hace falta que un geólogo acuda al lugar a verificar la estabilidad del terreno.

Daños visibles en la calle Salud, en Ponce.

No obstante, el rescatista afirmó que, en general, al gobierno le preocupa el que los cinco pueblos afectados todavía tengan “unas estructuras que están bastante comprometidas, especialmente en los casos urbanos”. Por tal razón, es que iniciarán con la inspección de residencias marcadas en rojo y que quedaron a punto de colapsar tras los sismos de enero. Según cálculos ofrecidos por el gobierno, en este grupo hay 325 propiedades.

También irán a analizar propiedades marcadas de amarillo, un grupo en el que se estimó había entre 700 a 800 residencias con daños que eran reparables.

Además, evaluarán residencias marcadas en enero pasado en el grupo verde, que fueron las que presentaban grietas que no afectaron su estructura, así como las nuevas propiedades identificadas por los municipios.

“Es probable que, de las verdes, con un pequeño daño estructural, se haya comprometido y se convierta en roja. En ese sentido, hay que levantar todo ese proceso de inspección para estar claro del tipo de daño que pueda haber y basado en el movimiento tomemos unas decisiones, porque aquí lo más importante es la gente, que estemos bien”, expresó.

Correa no supo indicar cuándo podrían culminar con la inspección de propiedades. Adelantó que mañana, domingo, a los técnicos del Nmead se les unirán a la inspección más ingenieros del grupo de Bosque y Rescate de Puerto Rico.

“La situación de los terremotos no es que se pasó la página. Esto es como un libro, quizás la doblamos para atender la situación del COVID. Pero, doblar la página no significa que completamos el capítulo y en esto en específico no se puede bajar la guardia”, opinó Correa.