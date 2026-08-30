Trece embalses continuaron disminuyendo sus niveles, siendo La Plata el que más sufrió con .11 metros, manteniéndose en el nivel de “ajustes operacionales”.

Para el sábado, la represa mostraba una pérdida de .10 metros y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, informó que no se contemplaba un racionamiento para los clientes que se sirven de este sistema.

Explicó, que la AAA “mantendrá vigilancia continua sobre el comportamiento del embalse durante los próximos días y evaluará, además, el efecto que puedan tener sobre la cuenca de La Plata las lluvias asociadas al evento atmosférico pronosticado para Puerto Rico entre domingo y lunes”, refiriéndose a los remanentes de la tormenta Dolly.

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Un total de 13 embalses registraron reducciones en sus niveles de reservas de agua. ( Captura )

Mientras, el embalse Carraízo está a punto de quedar inoperante o fuera se servicio a causa del poco nivel de agua que le queda. Para este domingo, estaba solo a .07 metros del nivel de “control”.

El impacto de lo que ha generado la sequía en estos, los principales abastos de agua potable para la zona metropolitana, todavía no se ha dado a conocer.

Mañana, lunes, se reúne el Comité de Sequía, el cual determinaría si comienza o no a racionar a los 130,000 abonados de La Plata o si amplía el que ya experimentan 183,000 abonados de Carraízo.

La Plata sirve a residentes de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja. Mientras, Carraízo sirve a abonados de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos.

Según el informe emitido a las 5:00 a.m. de este domingo, todos los principales embalses perdieron nivel a causa de la falta de lluvia.

Otro de los embalses perjudicados por la sequía es el de Cidra. Este se mantiene en el nivel de ajustes operacionales, tras bajar .02 metros en el pasado día. Su nivel es de 400.02 metros.

Entretanto, los embalses Toa Vaca (Villalba), Matrullas (Orocovis) y Lucchetti (Yauco) están a punto de caer en nivel de observación.

Bajo esta categoría también están las tomas de los embalses de Fajardo, Guayabal, en Juana Díaz; Yauco (Loco) y Río Blanco, en Naguabo.

La rápida pérdida de nivel de los embalses se debe al efecto de la sequía que se registra en la Isla.

Para este domingo se proyecta alguna actividad de aguaceros, principalmente ligada al paso de los remantes de lo que fue la tormenta Dolly. Habrá que esperar el efecto que tenga en el nivel de los embalses.