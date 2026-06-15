Las 5 del fin de semana

1 Alex DJ defiende a “Mondongo” El animador Alex DJ alzó su voz para condenar la agresión física que sufrió Edwin “Mondongo” Marrero a manos del creador de contenido conocido como Gallo The Producer. “Lo que ocurrió con ‘Mondongo’ lo consideramos un abuso. No está bien. Estamos en contra de la violencia, y más aún cuando se trata de una persona que enfrenta una condición de obesidad mórbida y tiene dificultades físicas”, expresó el animador ante las cámaras. El presentador reveló que habló con su compañero tras el incidente y dijo que se encontraba afectado emocionalmente.

2 Renuncia director de COR3 El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria, renunció al cargo debido a una situación de salud de un familiar, informó La Fortaleza el viernes. El licenciado y contador público autorizado ejercerá sus funciones hasta el próximo 30 de junio. Soria presentó su carta de renuncia el pasado 30 de mayo. Según La Fortaleza, Soria le había notificado a la gobernadora Jenniffer González en abril pasado sobre una situación familiar que le impedía dedicarle al cargo el tiempo que este requiere.

3 ¡Otro roto! La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indicó el sábado que se detectó una tercera rotura en la línea de transmisión de 72 pulgadas del Superacueducto en Bayamón, que es parte de la avería que mantiene desde el jueves a sobre 110,000 abonados sin agua potable. La notificación se dio a conocer al actualizar la condición de las reparaciones que se realizaban desde el viernes en las primeras dos roturas identificadas. La situación ha dejado a sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos sin servicio de agua potable.

4 Retiran fórmula infantil La Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) anunció el recogido y retiro voluntario la fórmula infantil en polvo Nara Organics, ante el riesgo de contaminación por Cloristridium botulinum. El recogido del producto se da luego que el viernes, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificaran a Nara Organics sobre tres casos de botulismo en bebés que, según los CDC, consumieron el producto. Los casos se reportaron en California, Washington y Pensilvania y los bebés fueron hospitalizados para recibir tratamiento.