Las 5 noticias del fin de semana

1 Se declara culpable de matar a su mamá La expresentadora de noticias Angelynn “Angie” Mock, de 48 años, se declaró culpable del asesinato de su madre, Patricia Mock, poniendo fin a un caso que estremeció a Missouri por la brutalidad del crimen. La mujer ahora enfrenta una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mock, quien trabajó como presentadora y reportera de Fox 2 St. Louis entre 2011 y 2015, admitió ante un tribunal haber cometido el homicidio ocurrido durante la celebración de Halloween de 2024.

2 FDA amplía retiro de arroz jazmín contaminado La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió el retiro voluntario de 54,648 libras de arroz blanco jazmín orgánico de la marca Lundberg Family Farms, tras detectar un posible riesgo de contaminación con materiales extraños. La medida afecta 27,324 paquetes de 32 onzas distribuidos en varios estados del país, incluidos Florida, California, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Washington y Wisconsin, entre otros. El arroz fue vendido en cadenas como Walmart, Target, Wegmans, Giant e Hy-Vee.

3 Donarán a la ciencia el cerebro de Bruce Willis La familia de Bruce Willis planea donar el cerebro del actor a la investigación científica después de su fallecimiento, con el objetivo de contribuir al estudio de la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que fue diagnosticada al intérprete después de una primera valoración de afasia en 2022. La esposa del actor, Emma Heming Willis; su exesposa, Demi Moore; y sus cinco hijas respaldan la decisión. El análisis del tejido cerebral después de la muerte puede ofrecer información sobre los cambios celulares asociados con la DFT.

4 Asesinan maestro mientras conducía en Carolina Un maestro de 26 años murió en la madrugada de este sábado, luego de haber sido sorprendido por sicarios mientras conducía por la zona de Carolina. Su hermano, que viajaba como pasajero, resultó herido de bala. La víctima fue identificada como Sebastián Luicarl Martell Torres, laboraba como maestro de artes plásticas en la Escuela Víctor Parés Collazo, en San Juan, y atendía un grupo de Educación Especial.