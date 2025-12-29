Las 5 noticias que ocurrieron en el fin de semana y debes conocer

1 Se accidenta Ayuso El exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso se vio involucrado en un accidente de tránsito en la intersección del expreso Manuel Rivera Morales (PR-181) con la carretera PR-175 que conduce al barrio Cuevas en Trujillo Alto, trascendió el viernes. En su cuenta de Facebook, Ayuso, de 48 años, publicó un vídeo con imágenes del accidente, que dice pudo haber sido trágico, y le da gracias a Dios por protegerlo. “Gracias a toda esa gente bonita que Dios puso en ese momento, yo los llamo ángeles. De rodillas ante ti Jesús”, finaliza la publicación del también asistente de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

2 Cancelaciones por clima Los eventos atmosféricos que se registraron en los Estados Unidos durante el fin de semana provocaron la cancelación de 21 vuelos de llegadas y 14 de salidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU). Según reportó la empresa Aerostar Airport Holdings, que administra este importante puerto, las aerolíneas impactadas fueron United, Spirit, JetBlue, Delta y Frontier. Se especificó que todas las cancelaciones estaban relacionadas al mal tiempo que atraviesa los Estados Unidos, debido a las nevadas que se registraron especialmente en la zona este del país.

3 Alexis pide disculpas públicas Raúl Alexis Ortiz, mejor conocido con uno de los integrantes de Alexis y Fido, pidió disculpas públicas a la animadora Gredmarie Colón por el daño hecho en su pasada relación que culminó en un sonado divorcio en marzo de 2016. El reguetonero se sinceró en el “Badilo Podcast”, donde reveló que si tuviera que pedir disculpas públicas, sería hacia su expareja, con quien tuvo una relación de más de ocho años. “Es la única persona que siento que le hice un daño brutal a esta persona y yo soy otro hombre hoy día, yo sé que, algún día, Dios me va a poner frente a Gredmarie, aunque sea el tiempo que sea, le voy a pedir disculpas, le voy a perdón, genuinamente”.

4 Pende de un hilo Mientras siguen resonando las órdenes de arresto contra los dueños de Miss Universe y las controversias por la supuesta selección irregular de Miss México como la representante mundial del 2025, el gobierno de Puerto Rico analiza si es conveniente que la edición número 75 del afamado certamen de belleza se realice en la Isla del Encanto. “Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”, indicó la gobernadora Jenniffer González. Ante las irregularidades, la Compañía de Turismo detuvo a principio de este mes el pago de $1.5 millones que correspondía hacer a Miss Universe en espera de una reunión en enero con los directivos.