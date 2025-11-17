Las 5 noticias que ocurrieron en el fin de semana

1 Operado del cerebro El presentador Ferdinand Pérez reaccionó por primera vez el viernes a su más reciente intervención quirúrgica debido a un tumor canceroso detectado la semana pasada en el cerebro. Pérez, quien en el 2023 superó otro diagnóstico de cáncer, dijo que comenzará inmediatamente su tratamiento con quimioterapias y radioterapias y pidió que lo mantuvieran en sus oraciones, al tiempo que aseguró que se encuentra fortalecido en su fe.

2 Murió Xiomara “La Golda” Xiomara Calderón Santiago, quien mejor se dio a conocer en el mundo del entretenimiento y creación de contenido puertorriqueño como Xiomara “La Golda”, murió el sábado. El productor Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, reveló el deceso de la influencer que se destacó por su personalidad energética, picardía al comentar, sus destrezas en el baile y canto, así como su reciente transformación física que compartió con la audiencia.

3 ¿Cuándo llega el bono prometido? Los $2,000 de los aranceles prometidos por el presidente estadounidense Donald J. Trump llegarán, pero “no será este año”. La propuesta del mandatario se dio hace una semana como un bono tipo reembolso por la imposición de aranceles. Cuestionado sobre cuándo ocurrirá el supuesto desembolso, Trump, a bordo de Air Force One, dijo a periodistas que “será el próximo año, en algún momento".

4 De Dominicana el “Showdown” República Dominicana derrotó el sábado, 6-2, a Puerto Rico en el “Showdown NYC 2025”, celebrado en el Citi Field, de Nueva York, ante más de 20,000 fanáticos. El evento reunió a las estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Como parte del evento, se realizaron reconocimientos especiales al puertorriqueño Carlos Delgado y se destacó el retiro del dominicano Robinson Canó, entre otros.