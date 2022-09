Un ejército integrado por más de 100 voluntarios arribó hoy al sector El Conuco del barrio Playa en Salinas, para limpiar una veintena de viviendas que fueron afectadas con la inundación del río Nigua en combinación con la marejada ciclónica, tras el paso del huracán Fiona.

Allí se juntaron estudiantes de escuela superior, empresarios y ciudadanos que se unieron a la convocatoria hecha por la organización Direct Relief, quienes se madrugaron para llevar un respiro a los damnificados, en su mayoría envejecientes.

Además, repartieron suministros, materiales de limpieza y realizaron una clínica de salud en coordinación con Med Centro, a donde se atendieron las necesidades físicas y sicológicas de los residentes en este sector que quedó inundado en agua y lodo.

“Llevamos dos días haciendo una evaluación de la comunidad y, una de las cosas que nos dimos cuenta es que, además de la carencia en los servicios de salud, porque estas personas han estado completamente incomunicadas por las inundaciones, también necesitaban ayuda para limpiar sus casas porque con las mismas inundaciones se les metió el río dentro de las casas”, sostuvo Ivonne Rodríguez Wiewall, asesora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

“La mayoría son envejecientes que habían estado ellos solitos tratando de limpiar sus casas. Entonces, tenemos sobre 100 voluntarios que han donado de su tiempo y de su dinero para traer equipos de limpieza. Estamos atendiendo a la comunidad en limpiar las casas por dentro y por fuera porque las calles también estaban llenas de lodo y agua”, relató.

Entre los voluntarios que participaron del esfuerzo, había estudiantes de Baldwin School of Puerto Rico, entre estos, 11 maestros y la directora escolar, Saint John School, Entrepreneurs Organization (EO) de Puerto Rico, bufete IRW, entre otros, como el fiscal federal Stephen Muldrow, quien se unió a la misión humanitaria.

El fiscal federal Stephen Muldrow, junto a la asesora ejecutiva de Direct Relief, Ivonne Rodríguez Wiewall, se unieron para asistir a las personas afectadas del sector Playa en Salinas por el huracán Fiona. ( Suministrada )

Mientras que la asesora ejecutiva de Direct Relief hizo hincapié en el impacto emocional de los salinenses afectados, pues hace cinco años sufrieron pérdidas por el embate del huracán María y hace menos de una semana, otro fenómeno atmosférico dañó todas sus pertenencias.

“Muchas de estas personas han recibido mucho trauma y por eso, a través de Med Centro, que es nuestro aliado, se trajeron servicios primarios, trabajadores sociales y servicios de sicología. Estas personas han estado en una emergencia, lo perdieron todo en María, luego estuvieron sin luz durante los terremotos y ahora lo vuelven a perder todo cinco años después con el huracán Fiona”, lamentó.

“Así que han sido fuertemente impactadas y no tan solo con lo material, pero también con sus condiciones médicas que no han podido salir a buscar sus recetas. Hay personas asmáticas que no tenían acceso a sus bombitas, hay personas con diabetes que no tienen luz, así que no tienen a dónde guardar su insulina y todo ese tipo de servicios, además de servicios de salud mental”, detalló la fémina de 47 años.

Para José Correa Ortiz, un barbero de 28 años que reside en el barrio Playa, la ayuda brindada por estos ciudadanos fue importante “porque yo estaba solo el primer día limpiando y había mucho bache”.

“La barbería se inundó completamente, se me ahogaron las sillas de barbero, el agua subió a mitad. Los aires se me dañaron, igual que una que otra máquina de recortar. Mi esposa (Joan Zambrana) estaba preparando un cuartito para ella empezar y se le mojó. Se dañaron muebles, nevera, casi todo se perdió”, confesó el propietario de La Playa Barber Shop.

“Esto ha sido una ayuda grande, porque yo estaba solo el primer día limpiando, había mucho bache, mucha cosa que no servía y muchas de esas cosas pesan. Las sillas mojás pesan más. No imaginé que fueran a traer tanta gente”, resaltó.

Además, la ayuda también motivó a decenas de voluntarios que se manifestaran complacidos con el trabajo realizado.

“Es un privilegio estar aquí, ayudando al pueblo, no tan solo a Salinas sino a Puerto Rico. Es para uno darse cuenta del daño que puede hacer un huracán de esta categoría en la isla. No pensaba que fuera tanto el daño, pero hoy me di cuenta de muchas cosas”, señaló Fernando Pujols de 18 años.

“Estar aquí es otra experiencia, porque ves de primera mano lo que estas personas están pasando y no es lo mismo verlo por televisión y fotos. Estuve ayudando a limpiar escombros, sacando muebles rotos, ventanas y ayudando a limpiarlas. Las personas son super agradecidas y una de ellas se emocionó tanto, pero en verdad que estamos aquí para ayudar”, puntualizó el alumno de Saint John’s School.