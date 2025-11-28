Los escándalos que rodean al certamen de Miss Universe están causando una erosión brutal en el mismo.

La historia parece una película de misterio: en cada puerta que abres, aparece un nuevo escándalo.

Las redes sociales se llenaron de críticas y exparticipantes comentaron en contra de la selección de Fátima Bosh. Entre las que se expresaron estuvieron las representantes de Portugal, Noruega, Costa de Marfil y varias latinas.

Inclusive, la divina Natalie Glebova, a quien conocí siendo Miss Canadá y luego Miss Universe 2005, criticó que solo el 35 por ciento del voto total provenga de los jurados.

Ella fue jurado, votó a favor de Tailandia.

Natalie dijo que antes era el 90% la importancia de la votación, ahora es un 35%. Además, antes un contable verificaba los votos, pero este año no. ¡Ah!, y tres jurados renunciaron previo a la noche final. Es la primera vez que esto ocurre. Malet, malet.

Fátima fue lista. Fue labrando sus escándalos y le sacó partido a todo. Hasta dijo que se había enterrado un cristal en el pie, caminando en su cuarto de hotel. O sea, nunca pasaron la aspiradora.

Tenía que hacer ruido desde el principio y que todo el mundo supiera que ella existía. Muy bien preparada por Osmel Souza.

Todos estos trucos de sobresalir a como dé lugar son claves para que te noten entre más de 100 chicas. ¡Ah! y Osmel renuncia días antes de la final, como diciendo: “aquí tienen la nueva reina que preparé”. Sopla.

Escandalo tailandés

Lo que sí está bien feo es que la directora ejecutiva de la organización, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, no compareció al Tribunal en Tailandia donde está acusada de estafa financiera e incumplir pagos al defraudar por $930,362 a Raweevat, y emitieron una orden de arresto en su contra.

Ella adquirió Miss Universe en 2022 por $20 millones y se fue a la quiebra en el 2023. Vendió 50% de las acciones a Legacy Holding de Enrique Rocha Cantú.

Lupita Jones, la primera Miss Universe mexicana, dijo públicamente que Anne está viviendo en México apoyada por Rocha Cantú. Le consiguieron la ciudadanía mexicana y depositó su dinero en bancos de dicho país.

Anne deberá presentarse en el tribunal de Tailandia el próximo 26 de diciembre. Ya veremos si comparece, pero me parece que…

Cuando Rocha Cantu compró el 50% de las acciones de Miss Universe, escribí que parte de su capital lo hizo con casinos y hasta le quemaron el más grande en Monterrey.

Ahora CNN confirmó que el Ministerio Público Federal de México tiene una orden de aprehensión contra Rocha Cantú por supuesta delincuencia organizada, relación con el narcotráfico y dos carteles, también por huachicol y venta de armas, entre México y Guatemala.

El huachicol es un delito castigado severamente al robar gasolina de Petróleos Mexicanos PEMEX con tuberías en lugares solitarios, instalan bombas de extracción y la venden. Por este delito, CNN alega que hay 13 personas implicadas entre ellos Rosa Cantú, a quien describen como Raúl R.

La periodista Carmen Aristegui, de CNN TV, indicó que Rocha Cantú solicitó ser colaborador y no lo acusarán, ni a su empresa Soluciones Gasíferas del Sur. O sea, acá diríamos que se haría testigo del pueblo. Ujum.

Precisamente esa compañía tuvo contratos con Pemex en 2023. El ingeniero Bernardo Bosch, padre de Fátima, es uno de los ejecutivos. Qué interesante.

Trono desocupado

Habrá vacante… hay que buscar el rey para la reina.

Rocha Cantú, en entrevista con la periodista Adela Micha y otros medios mexicanos, dijo que estaba cansado de tantos escándalos y tener que estar contestando los comentarios en las redes sociales y negó que hubiera favoritismo. Por esto, saldría de Miss Universe.

Claro, lo otro no lo dice.

Mientras más días pasen, se sigue devaluando Miss Universe.

A las empresas serias no les gusta estar en controversias y líos judiciales. Conseguir auspiciadores podría ser cuesta arriba. Así que llegó Puerto Rico al rescate, pues aquí se celebraría el certamen el año próximo.

Mientras más rápido Rocha Cantú renuncie, mejor.

¿Quién quiere la corona?