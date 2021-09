Convertir experiencias negativas en positivas debe ser una de las metas para lograr la plenitud. El encierro causado por la pandemia fue uno de los grandes retos para la humanidad y si bien causó temor o desasosiego a nivel global, también sacó el espíritu de resiliencia y de fortaleza para algunos. Este es el caso de tres mujeres que decidieron convertir el temor en una oportunidad para crecer, dándole un giro a la situación.

Lección: reinventarse

A Ana Matos lo primero que le vino a la mente cuando declararon la cuarentena fue el miedo combinado con un sentido de protegerse a sí misma y a su familia. La maestra de grados preescolares confiesa que el encierro impactó sus días. Explicó cómo estaban juntos todo el tiempo.

PUBLICIDAD

“Nuestros horarios cambiaron y nuestras actividades también. Sin embargo, esto nos dio la oportunidad de hablar como familia, conocernos, caminar juntos, almorzar juntos todos en la mesa, todos los días”, relató esta madre de dos varones, quien reveló que el empeño para mantener una buena salud y protegerse de las enfermedades provocó el inicio de un proyecto familiar llamado La Kombuchana.

“La kombucha es una bebida natural rica en probióticos. Ya de por sí la tomábamos, pero nunca pensamos en usarla como otra fuente de ingresos, ya que, al momento, no me encontraba trabajando y estaba en la casa, atendiendo el hogar. Pero, esta situación me dio el valor de convertir algo que le ofrecíamos a familiares y amigos en una nueva oportunidad para mi familia. Siempre hay un día detrás de otro para volver a intentar y buscar maneras positivas de enfrentar la vida”, expresó con orgullo.

Lección: No luchar contra lo que es

Por otra parte, para Yaheli Concepción, doula y cofundadora de Alimentación Segura Infantil, el encierro provocó que hiciera un alto en el correcorre de su vida diaria. Reveló que, al principio, le causó mucha ansiedad lograr aceptar y aprender a vivir en un mundo nuevo, lleno de incertidumbre, alejada de los seres amados. Pero, esto fue lo que le dio fuerza para ver la situación con otros ojos.

“Comencé a levantarme más temprano para ejercitarme, integramos los aceites esenciales y suplementos naturales para fortalecer el sistema inmunológico. Me enamoré de mi apartamento, comenzamos a redecorar y a hacerlo un remanso de paz, añadiendo plantas. Además, fue la oportunidad perfecta para hacer roadtrips, con las debidas precauciones, por la isla. Eso es lo que me ayudaba a recargar para continuar con la rutina y atender a mi familia”, añadió.

PUBLICIDAD

Yaheli resaltó que la pandemia y el encierro hicieron que se enfocara en dos aspectos importantes: el profesional y el rol de madre.

“Como profesional, pude completar mis certificaciones y comenzar cursos universitarios para lograr una de mis metas para el 2022. En el rol de madre pude conectar más con mis crías. El tiempo que tenemos ahora es el importante. Mencionó que, de la misma manera, este tiempo le ayudó a fortalecer mucho más su relación con su pareja. Por eso, exhortó a transformar un problema en una solución. ¡No luchar contra lo que es! ¡Aprovechar y seguir viviendo!

Lección: Todo en esta vida tiene un lado positivo

Mientras que, Acela Soler, supervisora de redacción en una agencia gubernamental, española por nacimiento y boricua por elección, vio el encierro como algo positivo.

“Perdimos la libertad, pero ganamos al bajar el estrés, compartir mucho más en familia, conocernos más y valorar las cosas importantes. Con el [encierro] logramos enfocarnos en lo que podíamos hacer, en vez de en lo que no podíamos hacer”, resaltó la comunicadora.

Según expresó, consiguió crear una rutina diaria, tomar clases online que había postergado, reconectar con viejos amigos con los que hacía tiempo que no tenía comunicación, leer, organizar la casa, hacer manualidades con sus hijos y hacer ejercicio.

“Todo en esta vida tiene un lado positivo, debemos enfocarnos en ver nuestras fortalezas y reaccionar a los problemas que surgen a diario. La vida siempre nos va a traer situaciones problemáticas y de cada una de ellas adquiriremos una enseñanza”, concluyó.

Como dice el cantautor Joan Manuel Serrat: “Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende, en parte, de ti. Dale el día libre a la experiencia, para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.” Cambia la actitud y dale la vuelta a las situaciones que te trae la vida.