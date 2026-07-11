Los excompañeros del Heat de Miami, Bam Adebayo y Tyler Herro, tuvieron el viernes un breve altercado verbal y físico en unas instalaciones de entrenamiento de la Summer League de la NBA en Las Vegas, según una persona con conocimiento del asunto.

Adebayo golpeó a Herro al menos una vez durante un partido de práctica, según afirmó esta persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que ni los jugadores ni sus equipos revelaron ningún detalle públicamente.

Herro fue traspasado a los Bucks de Milwaukee a principios de este mes en el acuerdo que llevó a Giannis Antetokounmpo al Heat, donde jugará junto a Adebayo, el capitán del equipo.

PUBLICIDAD

El Heat afirmó que estaban al corriente de que se había producido un incidente y se negaron a hacer más comentarios. Herro habló brevemente con “The Miami Herald” y el “South Florida Sun-Sentinel” tras un partido de verano entre los Bucks y el Heat, y dijo: “Mi único comentario es que no tengo comentarios”. Herro asistió a ese partido; Adebayo no estuvo presente en el encuentro.

ESPN fue el primero en dar a conocer los detalles del altercado.

La persona que habló con la AP afirmó que uno de los factores relacionados con el altercado fue que, al parecer, Herro había hecho algunos comentarios críticos sobre Adebayo, y sobre la renovación de tres años y $166 millones que Miami le ofreció en 2024. Se cree que Herro hizo esos comentarios en mensajes directos a alguien en las redes sociales, y las capturas de pantalla de esas conversaciones acabaron haciéndose públicas.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.