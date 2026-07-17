La NBA está investigando las circunstancias en torno al fichaje de Gary Trent Jr. por los Milwaukee Bucks, que se anunció oficialmente el jueves.

Un portavoz de la NBA afirmó que “la NBA sigue investigando el asunto”. ESPN fue el primero en informar de que la NBA estaba investigando el fichaje por una posible elusión del tope salarial.

Aunque los Bucks no revelaron los términos del contrato al anunciar el fichaje, ESPN ha informado de que Trent ha firmado un contrato de cuatro años por valor de $64 millones. Ha conseguido ese lucrativo contrato tras una temporada en la que sus estadísticas han bajado.

PUBLICIDAD

Trent viene de una temporada 2025-26 en la que anotó 8.1 puntos por partido y jugó 21.2 minutos por partido con el Milwaukee. Esos fueron sus promedios más bajos en ambas categorías desde su temporada de novato, la 2018-19.

El escolta, de 6 pies y 4 pulgadas, se había incorporado a los Bucks en 2024 tras firmar por el salario mínimo para veteranos, tras una temporada en la que había anotado 13.7 puntos por partido y había registrado un porcentaje de acierto del 39.3 % en tiros de tres puntos con los Toronto Raptors.

Regresó a los Bucks el año pasado tras anotar 11.1 puntos por partido y acertar el 41.6 % de sus tiros de tres puntos con Milwaukee en la temporada 2024-25. Culminó esa temporada 2024-25 anotando más de 30 puntos en dos de los cinco partidos de playoffs de los Bucks durante su eliminación en primera ronda ante los Indiana Pacers.

El contrato que Trent firmó el año pasado incluía una opción de jugador por valor de 3.9 millones de dólares para la temporada 2026-27, que rechazó antes de aceptar este nuevo acuerdo.

Las dudas sobre la elusión del límite salarial se centran en si existía un acuerdo previo por el que Trent recibiría una recompensa ahora si firmaba contratos por debajo del valor de mercado en cada uno de los dos últimos años.

Aunque las situaciones no son similares, esta investigación se produce al mismo tiempo que la NBA también investiga si los Los Angeles Clippers eludieron las normas del tope salarial en relación con un contrato publicitario de 28 millones de dólares entre el alero Kawhi Leonard —siete veces seleccionado para el All-NBA— y la empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California, ahora en quiebra, denominada Aspiration Fund Adviser LLC. Esa investigación ha dejado en suspenso el traspaso de Leonard de los Clippers a los Toronto Raptors.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.