Dallas. Mark Cuban ha acusado al gobernador de los Mavericks de Dallas, Patrick Dumont, de excluirlo de oportunidades de negocio en una propuesta para trasladar el club fuera del centro de la ciudad, según un reportaje periodístico.

El Dallas Morning News informó el miércoles de que Cuban alega que Dumont ha incurrido en “prácticas empresariales perjudiciales” en su intento de trasladar el equipo unos 16 kilómetros (10 millas) al norte del centro de la ciudad, al antiguo emplazamiento de un centro comercial de Dallas.

Una portavoz de los Mavericks y Cuban se negaron a hacer declaraciones a The Associated Press.

El empresario multimillonario vendió su participación mayoritaria en 2023 a las familias de Miriam Adelson y Dumont, que es yerno de Adelson.

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Cuban afirmó que tenía un acuerdo para seguir dirigiendo las operaciones de baloncesto, pero Dumont otorgó al exdirector general Nico Harrison el control total del área deportiva.

El periódico informó de que Cuban señaló en la comparecencia judicial que no tuvo conocimiento del plan de Harrison de traspasar a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles en febrero de 2025 hasta que ya era demasiado tarde para oponerse y cancelar el traspaso.

El sorprendente traspaso salió mal para los Mavericks, y Harrison fue despedido en noviembre tras el mal comienzo del equipo en la temporada 2025-26.

Cuban posee el 27% de los Mavericks, pero el periódico informó de que existe una cláusula en el acuerdo de compra que permite a las familias Adelson y Dumont adquirir otro 20% de la participación de Cuban.

La presentación de Cuban tiene lugar poco más de un mes después de que los Mavericks firmaran un acuerdo de opción de compra de aproximadamente 42 hectáreas (104 acres) al norte de Dallas, como parte de un plan para construir un pabellón que abriría sus puertas en 2031.

El contrato de arrendamiento de los Mavericks en el American Airlines Center vence en 2031. El equipo lleva en el centro de la ciudad desde que debutó como franquicia de expansión en 1980.

Cuban afirmó que sus empresas estaban “autorizadas por contrato a participar” en el traslado a la nueva ubicación, que la presentación describe como “una oportunidad de inversión única”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.