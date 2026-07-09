St. Petersburg, Florida. Jonathan Aranda impulsó tres carreras, Shane McClanahan lanzó 6 1/3 entradas y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Yankees de Nueva York el miércoles por la noche, ampliando así a cinco partidos su ventaja en la División Este de la Liga Americana.

McClanahan (8-5) permitió cuatro hits dispersos y ponchó a cinco sin conceder bases por bolas en 85 lanzamientos. Fue su salida más larga de la temporada y su segunda apertura consecutiva sin encajar ninguna carrera. Bryan Baker ponchó a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su 25.º salvamento.

Los Rays han ponchado a los Yankees 45 veces en los tres primeros partidos de la serie.

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Bryan Baker secures the win for the Rays with a strikeout.



The Rays hand the Yankees their 11th loss in the last 13 games. pic.twitter.com/lnuAy7cTWL — Sportsnet (@Sportsnet) July 9, 2026

El mexicano Aranda conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada ante Gerrit Cole (3-4) que impulsó al cubano Yandy Díaz; un doble impulsor en la quinta entrada frente a Cole que llevó a home a Nick Fortes; y sumó otra carrera impulsada en la séptima contra el puertorriqueño Fernando Cruz, cuando Taylor Walls anotó con un elevado de sacrificio.

Díaz terminó con 4 de 4 y una carrera, y elevó su promedio de bateo a .327.

A Cole le anotaron tres carreras en 6 1/3 entradas. Permitió siete hits, ponchó a seis y concedió una base por bolas en 97 lanzamientos.

Nueva York ha perdido 11 de sus últimos 13 partidos.

El entrenador de los Yankees, Aaron Boone, y el entrenador de banquillo, Brad Ausmus, fueron expulsados en la sexta entrada.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.