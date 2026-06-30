East Rutherford, Nueva Jersey. Kylian Mbappé adelantó a Francia con una brillante finta en el minuto 45 y marcó otro gol en la segunda parte, con lo que estableció un récord de goles en la fase eliminatoria del Mundial; además, Les Bleus vencieron el martes a Suecia por 3-0 y se clasificaron para los octavos de final, donde se enfrentarán a Paraguay.

Bradley Barcola marcó un gol para Francia en el minuto 53 y Mbappé cerró el marcador en el minuto 74, logrando así su tercer partido con dos goles en cuatro encuentros. Sus seis goles le igualaron al delantero argentino Lionel Messi en el liderato del torneo y le situaron con 18 goles en su carrera en el Mundial, a solo uno del récord de Messi.

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🧐 Así se vivió en el campo como Kylian hace una gran jugada y puso el primero de Francia🇫🇷.



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Los 10 goles de Mbappé en las fases eliminatorias superan en dos al récord anterior de los grandes futbolistas brasileños Leonidas y Ronaldo. El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se inclinó ante su estrella cuando esta se dirigió al banquillo tras ser sustituida en el minuto 85.

Francia, subcampeona del mundo hace cuatro años y una de las favoritas en esta edición, ha superado a sus rivales con un marcador global de 13-2, con cinco asistencias de Michael Olise.

En una tarde de calor sofocante en el MeLife Stadium, sede de la final del Mundial el 19 de julio, Francia superó a Suecia en tiros a puerta por 25-7, incluyendo 15-3 en la primera mitad.

En busca de su tercera final consecutiva del Mundial, Francia se enfrenta a Paraguay el 4 de julio en Filadelfia, y el ganador avanzará a cuartos de final contra Canadá o Marruecos cinco días después en Foxborough, Massachusetts.

No player has more knock-out goals in World Cup 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 than Kylian Mbappe 🇫🇷😤 pic.twitter.com/dGkGAmlPKp — Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 29, 2026

La temperatura era de 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit), con sol y humedad al inicio del partido a las 5 p.m., y la calidad del aire era mala. Durante la pausa para hidratación en la primera mitad, el defensa francés Lucas Digne se dejó mojar por un aspersor.

Mbappé estrelló el balón contra el poste en el minuto 32, levantando ambas manos con frustración, y Francia estuvo a punto de adelantarse cuatro minutos después con una espectacular chilena de Olise desde dentro del área, que también se estrelló contra el poste.

En el primer encuentro mundialista entre ambas selecciones, Mbappé marcó después de que el portero Jacob Widell Zetterström desviara el disparo de Olise justo fuera del poste.

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Olise sacó un córner en corto para Ousmane Dembélé, quien le pasó el balón a Mbappé cerca de la línea de fondo. Mbappé hizo un regate para superar a Viktor Gyökeres y, desde fuera del área pequeña, lanzó un disparo cruzado que se coló junto al poste.

Mbappé corrió por el centro del campo para celebrar su gol número 61 con la selección, chocando con Dembélé, y corrió hacia el banquillo para abrazar a Deschamps, quien regresó para el partido tras viajar a Francia para el funeral de su madre.

Gustaf Lagerbielke perdió el balón justo antes del segundo gol de Francia. Aurélien Tchouaméni se lo pasó a Olise, quien le hizo un caño a Lagerbielke, y Barcola controló el balón con un toque preciso y lo envió al fondo de la red, superando la estirada derecha de Zetterström.

Mbappé deleitó al público con un pase de tacón a Barcola en la jugada que precedió al tercer gol de Francia. Barcola se lo pasó a Olise, quien se lo cedió a Mbappé cuando este se internaba en el área. Con un toque sutil, controló el balón y lo envió al fondo de la red, colándolo junto al poste.

La mayoría de los aficionados vestían de azul, con una pequeña sección en amarillo, la camiseta de Suecia, en un extremo del campo. Una multitud de 80.663 personas elevó el récord de asistencia para el torneo ampliado a 104 partidos por encima de los 5 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.