Owing Mills, Maryland. O. J. Brigance, que ganó una Super Bowl con los Ravens de Baltimore antes de librar una lucha incansable contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha fallecido. Tenía 56 años.

Los Ravens anunciaron el lunes el fallecimiento de Brigance.

“Estamos consternados por la terrible noticia de que hemos perdido a O.J. Brigance. O.J. fue una leyenda muy querida, un mentor y un gran hombre para todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Era una persona llena de vida que se convirtió en uno de los primeros héroes de los Ravens gracias a su juego apasionado, incluida la primera placaje en la Super Bowl de 2000″.

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A Brigance le diagnosticaron ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en 2007. Poco después, él y su esposa, Chanda, crearon la Brigance Brigade Foundation, una organización cuya misión es “preparar, animar y empoderar” a quienes padecen ELA.

A pesar de utilizar una silla de ruedas y un dispositivo de comunicación que traducía sus mensajes, Brigance desempeñó el cargo de asesor principal de relaciones con los jugadores de los Ravens, un puesto que ocupó desde 2004. Además de ayudar a los jugadores en cada etapa de su carrera, Brigance demostró ser una fuente de motivación dentro de la organización.

Ray Lewis, linebacker de los Ravens y miembro del Salón de la Fama, dijo en 2012, su última temporada como profesional: “Cada día paso por allí, no solo para decirle lo mucho que lo quiero, sino para decirle que él es lo único que me permite no quejarme de nada. Jugué con ese tipo. Su espíritu es sencillamente increíble”.

Brigance es el único jugador que ha ganado un título de la Liga Canadiense de Fútbol Americano y un campeonato de la Super Bowl con un equipo de la misma ciudad, Baltimore.

“Aunque ganar los campeonatos de la CFL y la NFL son grandes recuerdos personales, no diría que ninguno de esos acontecimientos me defina. Más bien, forman parte de una sucesión de acontecimientos vitales que me impulsaron a hacer lo que Dios quería que lograra. Si se eliminara cualquiera de esos acontecimientos, no sería la misma persona ni tendría la posición de influencia que tengo. Dicho esto, considero que la Brigance Brigade es el logro más significativo de mi vida por mi capacidad de influir en la vida de los demás”, comentó.

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Brigance afirmó que su carrera como jugador profesional de fútbol americano —jugó como linebacker y en equipos especiales— le ayudó a prepararse para la lucha contra la ELA.

“Mucha gente piensa que el fútbol americano se basa únicamente en la fuerza y la capacidad física. Aunque estas son partes fundamentales del éxito de una persona, la fortaleza, la disciplina y la voluntad necesarias para practicar este deporte son cualidades que se trasladan fácilmente a la vida cotidiana”, declaró Brigance en una entrevista concedida en 2012 a The Associated Press.

Brigance no se propuso ser un ejemplo de cómo vivir en circunstancias difíciles, pero tampoco tenía intención de dejar que la ELA lo derrumbara. Él y Chanda colaboraron para ayudar y animar a otras personas que padecían la enfermedad.

“He descubierto que, cuando llega la adversidad, hay que tomar una decisión. Elegimos reaccionar y seguir viviendo, y también ayudar a otras personas que padecen ELA a reaccionar de la misma manera. Hemos descubierto que hemos sido un gran apoyo no solo para quienes forman parte de la comunidad de la ELA, sino también para personas de todos los ámbitos de la vida”.

Orenthial James Brigance nació el 29 de septiembre de 1969 y jugó en la Universidad de Rice, en su ciudad natal, Houston. Comenzó su carrera profesional en 1991 como linebacker de los British Columbia Lions. Jugó tres temporadas con los BC, con 20 capturas en 1993, antes de fichar por los Baltimore Stallions. En su segunda temporada en Baltimore, el equipo ganó la Grey Cup de 1995.

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En 1996, los Miami Dolphins ficharon a Brigance como agente libre. Fue elegido capitán del equipo en dos ocasiones durante las cuatro temporadas que pasó allí y recibió el Premio Ed Block al Coraje en 1999. Esa misma temporada fue galardonado con el «Unsung Hero Award» de la Asociación de Jugadores de la NFL.

La única temporada que Brigance jugó con Baltimore fue en el año 2000. Lideró al equipo con 10 placajes en unidades especiales durante la trayectoria de Baltimore en los playoffs, que culminó con una victoria por 34-7 sobre los Giants de Nueva York en la Super Bowl.

Brigance jugó con los Rams de San Luis en 2001 y 2002, y su último partido fue con Nueva Inglaterra en 2002.

“Estoy destrozado y sin palabras. O.J. fue una de las personas más auténticas y sinceras que he conocido. Desde el momento en que llegó a Baltimore, se podía sentir su energía. Su increíble sonrisa, su carácter acogedor y su personalidad contagiosa hacían que todos los que le rodeaban se sintieran como en familia”, declaró el vicepresidente ejecutivo de los Ravens, Ozzie Newsome.

Y su tenacidad le resultaría de gran utilidad mucho después de que terminara su etapa como jugador.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.