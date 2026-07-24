Santo Domingo. La ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrará este 24 de julio pero para la delegación de Puerto Rico la competencia comenzó hace varios días.

Desde el 20 de julio, cuando el torneo de polo acuático abrió oficialmente el calendario deportivo de la justa regional, los equipos nacionales ya han saltado a la piscina del Centro Acuático Juan Pablo Duarte y han colocado a Puerto Rico entre los protagonistas del inicio de los Juegos, cuatro días antes del desfile inaugural.

El viernes la actividad de la delegación comenzará a incrementarse con la entrada en competencia de los representantes de tenis y tiro con arco, antes de que la atención se traslade al desfile inaugural en horas de la noche.

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#VideoLD | Conoce los escenarios para las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se celebran en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.#ListínDiario pic.twitter.com/4K2XVbfem2 — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) July 22, 2026

La isla llega a Santo Domingo con una de las delegaciones más numerosas de su historia fuera de territorio nacional. Un total de 442 atletas -226 mujeres y 216 hombres- representarán a Puerto Rico en 33 deportes, 43 disciplinas y 260 eventos, una cifra que supera ampliamente los 401 competidores que participaron en Santiago 1986.

La edición actual está enmarcada en los 100 años de la justa regional, que tuvo su primera edición en Ciudad de México en 1926.

Entre los atletas más experimentados sobresale la tenismesista Adriana Díaz, máxima medallista activa de la delegación con 12 preseas centroamericanas (siete de oro, dos de plata y tres de bronce).

Uno de los centros de participación de los Juegos lucían el jueves en calma. ( Carlos Rivera Giusti )

La abanderada puertorriqueña será la estelar balonmanista Nathalys Ceballos, quien encabezará el desfile de la delegación boricua durante la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Las competencias serán oficialmente inauguradas por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

En cuanto a los actos inaugurales, que darán comienzo a las 7:00 p.m., el comité organizador informó que será “una noche llena de energía con el desfile de las delegaciones, presentaciones espectaculares, música, efectos visuales y un show de luces que encenderá el espíritu de los Juegos como nunca antes”.