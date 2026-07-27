El sexteto nacional masculino volvió a demostrar su temple competitivo al imponerse a Venezuela en un dramático duelo de cinco parciales, 26-24, 31-33, 29-27, 23-25, 15-10 para quedarse como el único equipo invicto del Grupo A en el torneo masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Estoy bien contento con mi grupo, se merecía la victoria”, expresó el técnico boricua, Jamille Torres.

El estratega también reconoció los retos del partido:

“Fuimos un poco irresponsables con los saques, pudimos haber terminado el partido antes, pero jugamos contra un equipo bien fuerte de Venezuela, bien guerrero, tienen mi respeto. Ahora buscaremos asegurar el pase a las semifinales en nuestro próximo partido”, sostuvo.

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El encuentro fue un vaivén constante, con ambos equipos alternando el control durante más de dos horas de juego. Puerto Rico abrió con un ajustado 26-24, pero Venezuela respondió con un maratónico 33-31 en el segundo parcial, marcado por empates consecutivos, cambios de liderazgo y errores desde la línea de servicio.

El tercer set fue otra batalla cerrada. Venezuela remontó un 19-21 para empatar a 21, pero Puerto Rico ejecutó con mayor precisión en los momentos críticos para cerrar 29-27. Los venezolanos volvieron a igualar la contienda al ganar el cuarto parcial 25-23, enviando el partido a un desempate que prometía drama.

En el quinto set, Puerto Rico tomó el control desde los primeros puntos, mostrando serenidad y agresividad ofensiva para sellar la victoria 15-10 y mantener su paso perfecto en la fase preliminar.

Puerto Rico dominó en ataques (69-65) y bloqueos (15-11), mientras que Venezuela fue superior en servicios directos (7-4). Ambos equipos cerraron con 36 errores no forzados.

Jair Santiago lideró la ofensiva boricua con 26 puntos (21 ataques, 5 bloqueos). Klistan Lawrence aportó 21 unidades (18 ataques, 2 bloqueos, 1 ace). Pelegrín Vargas sumó 16 puntos, seguido por Ismael Alomar (12) y Eliel Salva (10).

Por Venezuela: Jesús Gómez fue el máximo anotador con 25 puntos. Emerson Rodríguez añadió 16, Paul Viloria 11, y Gabriel Miguel Álvarez 10.

Con marca de 2-0, Puerto Rico buscará cerrar la fase preliminar invicto este lunes cuando enfrente a Guatemala (0-2) a las 2:00 pm.

Venezuela (1-1) se medirá al campeón defensor Cuba (1-1) en un duelo crucial para definir la clasificación.