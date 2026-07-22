Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán inaugurados este viernes 24 de julio, dando paso a dos semanas de intensa competencia en las que miles de atletas buscarán subir al podio y representar con orgullo a sus países.

Puerto Rico llegará con una delegación de 442 atletas, una de las más numerosas de su historia, con la misión de defender los colores de la isla y alcanzar la meta trazada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur): conquistar entre 96 y 100 medallas durante el evento, que se extenderá hasta el 8 de agosto.

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La pasión, las historias de superación y las emociones de cada jornada tendrán una cobertura completa de GFR Media.

A través de El Nuevo Día y Primera Hora, los lectores podrán seguir cada detalle de la participación boricua tanto en las plataformas digitales como en la edición impresa.

Desde Santo Domingo estarán los enviados especiales Sara Del Valle Hernández, Yolymar De Jesús y Carlos Rivera Giusti, quienes llevarán de primera mano los resultados, entrevistas, análisis e imágenes de los momentos más memorables de la cita deportiva más importante de la región.

“En GFR Media entendemos que el deporte une a los puertorriqueños, sin importar dónde se encuentren. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan una oportunidad única para que millones de personas en Puerto Rico y en la diáspora vivan de cerca el orgullo de ver competir a nuestros atletas”, expresó Yalixa Rivera, directora general de GFR Media.

La tenismesista Adriana Díaz encabeza la delegación puertorriqueña en Santo Domingo. ( alexis.cedeno )

“Queremos acompañarlos en cada triunfo, cada desafío y cada historia que inspire al país, desde figuras estelares como Adriana Díaz hasta los nuevos talentos que, estamos seguros, comenzarán a escribir su legado en Santo Domingo. Ese compromiso con contar las historias que importan es el que nos impulsa a ofrecer una cobertura amplia, cercana y de la más alta calidad”, apuntó Rivera.

El Copur informó que la delegación estará compuesta por 226 mujeres y 216 hombres, y también precisó que el 62% de los integrantes participará por primera vez en unos Centroamericanos.