Las vistas alrededor del lago de Cidra son, posiblemente, uno de los principales atractivos que llevan a las personas a visitar al municipio donde está ubicado y con el que comparte su nombre.

Pero, además de este importante cuerpo de agua, Cidra tiene muchos otros lugares de interés y atractivos turísticos para quienes decidan darse una vuelta por ese pueblo del centro de la Isla, según describió Christopher García Figueroa, oficial de la Oficina de Cultura y Turismo municipal.

Cidra. ( Suministrada )

“Lo que nos destaca es que, al entrar al pueblo, nos recibe el lago de Cidra, que ahora mismo, por la situación de la sequía, está un poco bajito, pero sigue siendo igual de hermoso, y a mucha gente le gusta tomarse fotos en el lugar”, aseveró en entrevista con Primera Hora.

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Agregó que, para el 2015, se hizo lo que se conoce como el Tablado del Lago, “y allí, cuando usted llega, hay unas atracciones”.

“Hay una silla hermosa, que se pintó aquí por una de nuestras artistas del municipio; hay un columpio; hay una casita jíbara, de los tiempos de antaño. Ahí la gente se detiene siempre que viene a Cidra, y se toma su foto peculiar. Además de que hay unos afiches que pueden observar que especies están en el Lago de Cidra, los peces, las aves que comúnmente pueden ver por el lugar”, comentó.

Coge Calle, Cidra ( Suministrada )

“Y también está la historia del Lago de Cidra, en otro afiche más, que la gente lo puede leer y pueden más o menos ver cuando fue que se realizó el embalse y todo eso”, agregó, explicando que el tablado está junto a un puente que se conoce como el Puente de la Sabana o el Puente del Jobito.

Precisamente, los puentes son algo distintivo del pueblo de Cidra, y otro de los lugares pintorescos recomendados es el Puente de las Banderas.

“Y lo bonito del Puente de las Banderas es que ahora mismo, cuando tú llegas, pues es del tipo (puente) Teodoro Moscoso, que tiene las banderas, y comúnmente, según la temporada, lo vamos cambiando. Ahora mismo tiene la de Estados Unidos y la de Puerto Rico, ya próximamente va a tener las de Cidra, y en algún momento, que fue para lo que se creó, tiene las banderas de cada barrio, porque cada barrio de Cidra tiene su bandera, y las ponemos allí en ese puente”, sostuvo García.

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Resaltó, además el Mural de Presencia e Identidad, que describió como “un medio de expresión que desarrolla el mosaico de las tradiciones y valores del pueblo, y recoge la identidad folclórica y cultural”.

Mural de Presencia e Identidad. ( XAVIER GARCIA )

Este proyecto artístico, localizado a la entrada del casco urbano, en la carretera PR-172, tiene “alrededor de 2,544 pies de mosaico, es una de las atracciones bien bonitas que cuando usted entra al pueblo la puede ver, se puede tomar fotos, puede visualizar la obra artística, que fue trabajada por nuestro artista residente, que es Javier Vélez”.

Más para ver

Más al centro del pueblo está la Casa Alcaldía, próxima a cumplir 20 años, y que en su tercer nivel tiene la Galería de los Alcaldes, donde se muestran “todos los alcaldes que han pasado por Cidra” cuya imagen se pudo encontrar, “además de la historia política de nuestro pueblo y la historia de la fundación de Cidra”. La galería se puede visitar de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Otro atractivo en el centro del pueblo es la Plaza Pública Francisco María Zeno, “pero en estos momentos está cerrada porque se encuentra en remodelación”. No obstante, una vez reabra, probablemente el próximo año, proyectan que tendrá “mosaicos, el monumento al veterano, una tarima permanente para actividades y otras cosas más”.

“Selfie Spot” con las letras de Cidra en la Plaza Pública detrás de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. ( Isabel Ferré Sadurní )

Alrededor de esa plaza, “está la Casa del Rey, que es la antigua alcaldía. Este es otro proyecto que está en remodelación también, porque ahí vamos a hacer el Museo Casa del Rey, donde se contempla contar la historia de nuestro pueblo en todos los sentidos”.

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Una atracción que sí está abierta es el Museo Parque de Bombas José “Pepe” Álvarez, que lleva el nombre del “primer bombero cidreño nombrado por el gobierno de Puerto Rico”.

“Este museo muestra fotos antiguas, información sobre incendios importantes en nuestro pueblo, y espacios que enseñan como trabajan lo bomberos desde el 1950. Tiene también un antiguo camión de bombas de esa época, en el que el público visitante se puede montar y disfrutar esa experiencia. El museo abre de martes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 12:15 p.m.”, explicó García.

Museo Parque de Bombas José “Pepe” Álvarez ( Suministrada )

Más allá del área del pueblo, está “un área turística buenísima” en los predios de Hacienda Sabanera, que es un centro recreativo a orillas del lago Cidra, que se extiende por 40 cuerdas de terreno que son propiedad del Municipio.

“Tiene áreas verdes para acampar, tiene una rampa para botes y kayaks, que el que quiera pescar y tirar su embarcación por ahí lo puede hacer completamente libre de costo. También cuenta con varios gazebos para alquiler, y un gran salón con capacidad para actividades de 800 personas o más”, detalló García. “Sus predios son ideales para actividades como volar chiringa, aviones de control remoto, joguear, montar bicicleta. Hay un área que es para mountain bike”.

“Es uno de los tesoros de nuestro pueblo, porque es un lugar muy precioso con áreas verdes que colinda con nuestro lago, y la gente lo puede aprovechar para hacer su picnic, para sentarse y reflexionar, hay gente que van a hacer yoga, entre otras cosas más que pueden disfrutar en Hacienda Sabanera”, sostuvo García.

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También al lado del Lago de Cidra está el hotel Treasure Island, propiedad del Municipio, y que “tiene su piscina, su cancha de pickleball, un salón de actividades, un restaurante, y es un lugar maravilloso para disfrutar lo que es la paz y la belleza de nuestras montañas y nuestro Lago de Cidra”.

Otro lugar con preciosa naturaleza es el Cerro Almirante, localizado en el barrio Rabanal, precisamente en el sector Almirante. “Es uno de los niveles más altos del pueblo de Cidra. Desde allí puedes ver la costa norte. Inclusive se ve hasta el Puente Atirantado de Naranjito. Es un lugar ideal para tomar fotos y ver los paisajes que tienen Puerto Rico y Cidra como tal”.

Si tu inclinación está más hacia el lado culinario, en Cidra hay “dos restaurantes peculiares, que son casi museos”.

¿Y para comer?

“El restaurante Bravos All Stars es un restaurante de comida a la carta, comida criolla y otras más, pero la peculiaridad de este restaurante es que está decorado con la historia de los Bravos de Cidra, que es uno de nuestros equipos, que nos han dado ya nueve campeonatos nacionales en (el béisbol de) la Doble A. Y usted llega ahí y lo que va a ver es la historia del equipo, el uniforme, figuras importantes que se han destacado dentro de ese equipo”, comentó García.

“El otro es Pueblo Viejo Bar and Restaurant. Ese también está decorado tipo museo, con imágenes de Cidra del ayer, y figuras importantes de nuestro pueblo que han ido y han pasado por allí, y han firmado hasta su foto y todo eso. Y es de lo mismo, comida criolla y comida a la carta”, agregó.

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Sumó un tercero, Lucio’s Restaurant, “que lleva ya años de años en nuestro pueblo, que es como una leyenda, y tiene una gastronomía exquisita”. Está ubicado en el barrio Certenejas, en la misma carretera 172.

Además, hay otros lugares curiosos, como el puente de hierro de Arenas, una estructura que data “de los años 30 aproximadamente” que conecta Cidra con Cayey a través del barrio Arenas, y que planifican “ponerlo al día para que sea otro atractivo turístico y la gente vaya y lo visite y se tome fotos”.

Una de varias estructuras históricas es el Centro Cultural Cidreño, que es el Teatro Iberia, “que ya cumplió recientemente 100 años ese edificio” y es un lugar donde también se cuenta la historia de Cidra, y donde el Centro Cultural “guarda antigüedades que las exhibe periódicamente”.

En el ámbito del deporte, en estadio Jesús María Freyre, hay una exhibición de memorabilia donde “la gente puede ver diferentes figuras del deporte que se han destacado en nuestro pueblo”, y próximamente, en el segundo nivel, tendrá el Pabellón de la Fama del Deporte Cidreño, donde “van a estar todos los inmortales”.

Por último, García mencionó la Casita de la Bandera, que es parte del proyecto de 78 Pueblos y una Bandera, de Héctor Collazo, “y aquí el Municipio le agregó otras cositas, le agregó un tabladito, se le pintó diferentes estampas de nuestra paloma sabanera con nuestra bandera, tiene unos columpios, y es bien visitada”. Está ubicada en la carretera 172, en el barrio Río Abajo.