¡Siguen subiendo y gozando!

Miles de personas ya se encuentran en el Viejo San Juan para disfrutar en grande el tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, el evento cultural más grande del Caribe.

Boricuas y turistas se encuentran gozando de las ofertas musicales, artesanales y gastronómicas que se encuentran en la ciudad capitalina como parte de la actividad que honran al conocido “Protector de las Iglesias” y la tradición nacional por más de 56 años.

Todavía quedan muchos espectáculos que el público puede gozar, así que Primera Hora te comparte las presentaciones que siguen pendientes para hoy, sábado.

Plaza Colón

Glenn Monroig (3:30 p.m.)

El Junte Loiceño (5:00 p.m.)

Rafa Romero (6:30 p.m.)

Juan Vélez (8:00 p.m.)

Circo (10:00 p.m.)

Plaza de la Barandilla

Jovenes trovadores (3:00 p.m.)

Decimanía (4:00 p.m.)

Choco Orta (6:00 p.m.)

Puerto Rican Power (8:00 p.m.)

Humberto Ramírez (10:00 p.m.)

Plaza del Quinto Centenario

Hermes Croatto (4:00 p.m.)

Grupo Manía (6:00 p.m.)

Víctor Manuelle (8:00 p.m.)

Juanes (9:30 p.m.)

Mientras tanto, este es el itinerario artístico para el domingo, 18 de enero, último día de las SanSe 2026.

Plaza Colón

Tercer Concurso de Tovadores (9:00 a.m.)

Costa Brava (4:30 p.m.)

Arnaldo “El más querido” (6:00 p.m.)

Los Chinchillos del Caribe (8:00 p.m.)

Los Rabanes (10:00 p.m.)

Plaza de la Barandilla

Violetica y sus amigos (9:00 p.m.)

Trotamundos (11:00 a.m.)

Verso de Mujer (1:00 p.m.)

San Sebastián al Ritmo de la Bomba (3:00 p.m.)

Luis González (5:30 p.m.)

Objetivo Fama… El Tour (7:30 p.m.)

Joseph Fonseca (9:30 p.m.)

Plaza del Quinto Centenario

Algareplena (3:00 p.m.)

Andy Montanez (4:30 p.m.)

Plenéalo (6:00 p.m.)

Ednita Nazario (8:00 p.m.)

Tommy Torres (10:00 p.m.)

Jowell y Randy (11:45 p.m.)

Teatro Tapia

Teatro en 15 (10:00 a.m.)

Baile de Época (2:30 p.m.)

Si buscas disfrutar más de las actividades socioculturales, puedes pasar a la Feria de Artesanías y Artes Plásticas en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y en el patio interior del Cuartel de Ballajá, que cuenta con la participación de más de 450 recursos culturales entre artesanos, artistas plásticos, colectivos artísticos, músicos y organizaciones sin fines de lucro.

En el caso del sábado, el público disfrutará de la feria artesanal y la final del 57mo Concurso Nacional de Trova. También hay talleres de máscaras de carton del colectivo Agua, Sol y Sereno, y de música con materiales reciclables a cargo de La Sociedad.

Además, se presentará la obra teatral “Comer” y la lectura infantil del cuento “La Sinfónica llega al Pueblo”, así como presentaciones musicales de Cultura Pesá, Fabiola Muñoz y David Rivera y la Bámbula. En el Cuartel de Ballajá una serie de actividades culturales que incluirán show de los Pleneros del Más Allá.

Para el domingo, habrá una programación variada en el ICP que incluirá presentaciones de la Rondalla de Humacao, Desde Cero, la Tuna de Segreles, Orquesta La Sociedad y el cierre con Plena Libre. También habrá talleres educativos y lectura de cuentos. En el Cuartel de Ballajá, estarán el Cabezudo Ricardo Alegría y regresan los Pleneros del Más Allá.