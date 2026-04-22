El neurocientífico Francisco Mora explicó que el envejecimiento humano está determinado principalmente por los hábitos de vida, como el sueño y el manejo del estrés, más que por la genética.

¿Qué hace envejecer más al ser humano?

Dos factores principales explican el envejecimiento acelerado: la falta de sueño reparador y el estrés constante.

Según Mora, ambos elementos incrementan la producción de cortisol y otras hormonas como la adrenalina y la prolactina, cuya exposición prolongada altera los procesos fisiológicos del organismo.

El experto señaló que esta sobreexposición hormonal “puede alterar casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo y, a largo plazo, hacer que las células envejezcan más rápido”, aumentando el riesgo de enfermedades.

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El papel del cerebro en el envejecimiento

El cerebro es uno de los órganos más sensibles al deterioro asociado al envejecimiento. Mora destacó que hábitos como dormir bien y mantener rutinas saludables pueden retrasar el envejecimiento cerebral.

En ese sentido, explicó que “la relación beneficiosa entre la siesta y determinados procesos cognitivos y mentales” contribuye a mejorar la memoria y consolidar el aprendizaje, lo que se asocia con un retraso del deterioro cerebral.

¿Cuántas horas de sueño son necesarias?

El especialista recomendó que los adultos sanos duerman alrededor de siete horas diarias.

“Se evalúa como un buen sueño (reparador) si la persona concilia el sueño en menos de 25-30 minutos y tras dormir seguido toda la noche despierta con sensación de descanso”, explicó.

También mencionó excepciones, como personas que duermen menos de seis horas o aquellas que requieren más tiempo de descanso, pero subrayó que la calidad del sueño es determinante.

Edad biológica vs. edad cronológica

Mora diferenció entre la edad cronológica y la biológica. La primera corresponde al tiempo vivido, mientras que la segunda refleja el estado real del organismo.

“Refleja el estado funcional del cuerpo, con la ventaja de la posibilidad de ser modificada mejorando el cuidado y tratamiento médico de posibles patologías, así como la alimentación, medio ambiente, estrés, sueño”, indicó.

Hábitos que influyen en el envejecimiento

El ritmo de envejecimiento depende en mayor medida del estilo de vida que de la genética. Según el especialista, estos son factores clave:

Dormir lo suficiente y con buena calidad.

Reducir el estrés crónico.

Mantener una alimentación adecuada.

Exponerse a la luz solar al iniciar el día.

Incorporar descansos breves como la siesta.

El neurocientífico concluye que aproximadamente el 70% del envejecimiento está relacionado con los hábitos de vida, frente a un 30% determinado por la genética.