El senador del Partido Nuevo Progresista y secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, solicitó este viernes a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano, que detenga el pago del salario a la delegada congresional Elizabeth Torres.

Según la carta enviada por el legislador, desde que Torres juró como delegada congresional de la estadidad “ha demostrado un bien documentado patrón antagónico contra los objetivos de la ley por la cual ella aspiró a un escaño electivo. Más allá de esto, la señora Torres no ha realizado gestiones a favor de cumplir con el mandato electoral del pueblo, el soberano en una democracia”.

Estipuló que los informes que somete la delegada cada tres meses dejan por evidenciados sus ataques “ofensivos” contra funcionarios electos, y un “menosprecio” a sus funciones.

“Ante este panorama, solicitamos que la PRFAA inicie el proceso de retención de la compensación salarial, bajo el amparo del Artículo 13 (Gastos de los Delegados)”, dice la misiva, enviada por Ríos este viernes en su caracter de senador.

Los delegados congresionales devengan $90,000 anuales y tiene derecho a recibir reembolsos de hasta $30,000 anuales.

En declaraciones escritas, entretanto, Ríos aludió a que los recientes comportamientos de Torres, quien acudió a varios programas para demostrar que tras recibir la vacuna contra el COVID, objetos como tenedores se imantan a su cuerpo.

“Basta ya de este espectáculo. El servicio público es una vocación y lo más sagrado es cuando el Pueblo deposita la confianza como funcionario electo. La señora Torres corrió bajo una ley que viabilizó los Delegados Especiales ante el Congreso, mecanismo que se ha usado con gran éxito para lograr la estadidad y que todos conocemos como el Plan Tennessee. Este puesto no es para tratar de dañar la estadidad, es para avanzarla, como exigió el pueblo en las urnas. Por eso solicitamos a la Directora Ejecutiva de PRFAA iniciar el proceso para detener los pagos a la señora Torres pues no ha cumplido con su labor”, señaló.

Lee la carta:

“El pueblo está cansado de inacción. Decir que no cree en la ley, la misma ley que ella buscó, atesoró y corrió bajo, es algo acomodaticio. Ella misma dice que no va a hacer nada, no hace nada. No visita la capital federal, sus informes son crítica, no sólo a la ley, sino a colectividades políticas y lo hace de manera personalizada, llamando corrupto a todo el mundo sin presentar evidencia alguna de sus alegaciones. Su puesto tiene una responsabilidad, trabajar para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la unión, trabajar para hacer cumplir el mandato electoral”, añadió.

Esta no es la primera ocasión que Ríos se queja de las acciones de Torres. También lo hizo en septiembre pasado, cuando trascendió que la delegada le pidió al gobernador un indulto total para su pareja, Edwin Domínguez Torres, en un caso de violencia de género y violencia infantil que le imputó su exesposa, la que fuera candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro.