La controversia de que han aparecido papeletas de electores de San Juan que supuestamente enviaron sus votos por correo y los documentos no tienen los dobleces que se requieren como para ser introducidos en un sobre se atenderá esta mañana en una reunión que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, sostendrá con los comisionados electorales.

Además, se atenderá una moción que radicó el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la que solicita un cese y desista al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) o a cualquier funcionario que tenga la intención de interrumpir los trabajos del escrutinio, lo que es contrario a la orden del Tribunal Supremo emitida para que este proceso diera inicio.

Fue el MVC quien el pasado martes levantó la voz de alerta sobre estas papeletas “sospechosas” por no mostrar que fueron dobladas para ser introducidas en un sobre, explicó el comisionado Olvin Valentín.

El comisionado del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, aludió a esta acción del MVC ha vuelto a retrasar el escrutinio. Es que todavía no se ha culminado el proceso en San Juan, aunque han continuado con otros pueblos. El comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, informó que ya han “avanzado” y van por Vega Alta.

No obstante, la disputa por los votos adelantados, por correo y a domicilio por San Juan, que se registraron a través de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA), ha provocado que se extienda la verificación de los resultados en San Juan.

La disputa principal entre el MVC y el PNP es que sin los votos de JAVA el candidato del Movimiento, Manuel Natal, hubiese ganado las elecciones. Pero, al contabilizar estos votos adelantados, la victoria la obtuvo el novoprogresista Miguel Romero.

El comisionado PNP ha denunciado en múltiples instancias que el MVC ha objetado múltiples situaciones que han retrasado el escrutinio. Por ello, radicó la moción y amenazó a que si el presidente de la CEE no actúa, acudirá al Tribunal Supremo con una moción solicitando que se encuentre incurso en desacato a las partes responsables de la dilación.

“Los funcionarios del MVC, en su intento por detener el escrutinio y que no se cuenten los votos como corresponde, alegan que las papeletas que no están dobladas son sospechosas. El comisionado electoral del MVC sabe muy bien que en las urnas se encuentran depositadas papeletas de diferentes modalidades de voto adelantado. Es decir, voto por correo, en el domicilio, confinado y ausente, y que en varias de estas modalidades no se doblan las papeletas. Aun así, insisten en obstaculizar los procesos, lo que es contrario al dictamen del Tribunal”, expresó el comisionado electoral del PNP en declaraciones escritas.

Valentín dijo a Primera Hora que las objeciones y el recusar papeletas son parte del escrutinio.

“Eso es un intento por parte del PNP de callar o de privar a un partido político o un funcionario de levantar una objeción o acción que entienda pertinente”, denunció Valentín.

Añadió que “ellos dicen que el levantar esas objeciones es una obstrucción. La realidad es que la obstrucción al escrutinio la están poniendo ellos mismo. Parte escrutinio es recusar papeleta. Cualquier funcionario que tenga una inquietud u objeción, eso es parte del proceso. Tratar de oponerse a eso, es obstruir el escrutinio”

Valentín detalló que el MVC ha encontrado en tres instancias papeletas de voto por correo sin doblar y que en una de las ocasiones se registraron 55 papeletas.