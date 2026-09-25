Tras semanas de negociación y mientras está latente un voto de huelga, unos 2,000 miembros activos y jubilados de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA) se reunirán este domingo en asamblea para determinar si acogen la propuesta alcanzada con la corporación pública en torno al controvertido Plan de Clasificación y Retribución.

El cónclave se realizará en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina Reyes, en Arecibo, se informó en comunicado de prensa.

La decisión se evaluará, luego de que el pasado 22 de agosto los miembros de la UIA rechazaran el plan presentado. Ese mismo día le dieron a la junta del sindicato un voto de huelga.

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Pero, la AAA continuó en negociaciones, que llevaron a presentar este próximo domingo la nueva propuesta.

Con la discusión del Plan de Clasificación y Retribución se busca resolver un reclamo de justicia salarial que los trabajadores han esperado durante años.

El presidente de la UIA, José E. Cajigas Romero, afirmó que su administración ha mantenido un compromiso claro con la transparencia y la rendición de cuentas ante la matrícula.

“Hemos hecho el trabajo que nos corresponde en la mesa de negociación, pero la última palabra no la tienen ni el presidente ni el Comité Ejecutivo. La tiene la matrícula. Ellos tienen derecho a conocer lo que ocurrió, escuchar la información directamente y tomar su propia decisión”, expresó Cajigas.

El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores de la AAA han prestado un servicio esencial al país mientras enfrentan durante años el impacto del aumento en el costo de vida y la necesidad de una compensación acorde con las responsabilidades de sus puestos.

“Nuestra matrícula ha trabajado, se ha sacrificado y ha esperado. Por eso merece respeto. Para esta administración, rendir cuentas significa regresar ante los unionados, mirarlos de frente, explicarles el resultado del proceso y respetar lo que ellos decidan”, añadió.

Cajigas hizo un llamado a los unionados a no depender de rumores ni de versiones de terceros y acudir personalmente a la Asamblea.

“Este domingo, cada unionado tiene la oportunidad de escuchar, informarse y ejercer su voz. Su voz se escucha, su voto se respeta y su decisión se acata”, puntualizó.