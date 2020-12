La gobernadora Wanda Vázquez Garced tildó hoy de “injusto, doloroso y triste” el trato que otorgó el Senado a los nombramientos de Maritere Brignoni Mártir para jueza del Tribunal Supremo y de Kermit Lucena Zabala para la Oficina del Contralor.

“No voy a renominar a más nadie, no voy a exponer a ningún otro profesional a este proceso. Y no es las personas que quieran, no es decir para este puesto es este y para este puesto es este, así no funciona. Quien designa y quien nombra es el gobernador, eso está en la Constitución, y el consejo y consentimiento lo tiene el Senado o la Cárama, pero no voy a exponer a ningún profesional a este proceso”, dijo la primera mandataria en entrevista con WKAQ 580.

“Yo creo que fue bien injusto, doloroso y triste para el proceso constitucional de Puerto Rico y en este momento no vislumbro que pueda haber otra determinación que no sea que ya esto terminó”, agregó.

Tras el rechazo del Senado ayer, la gobernadora retiró las nominaciones y dio por concluido el tema, por lo que el proceso ahora queda en manos del gobernador electo Pedro Pierluisi.

“Muy tristemente quisimos que se hiciera de la mejor manera, pero no pudo ser”, destacó Vázquez Garced.

“Si el presidente (del Senado, Thomas Rivera Schatz) tenía alguna petición, alguna recomendación, con mucho gusto me pudo haber llamado y nos hubiésemos reunido en conversaciones cordiales como las que hemos tenido, y no enviara tanta gente que fue a llevar mensaje, vamos de frente”, precisó la gobernadora.

Vázquez Garced también calificó como “un insulto” el trato que el cuerpo legislativo le dio a las designaciones.

“Esos no son puestos para estar negociando, son profesionales, y creo que es un insulto a la trayectoria profesional de estas personas que se traten de esa manera, como si fuera un negocio”, dijo.

Lamentó que Brignoni Mártir y Lucena Zabala no tuvieron la oportunidad de exponer sus cualificaciones para los cargos.