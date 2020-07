El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, pidió hoy al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) una pronta acción a los referidos del Departamento de Justicia que involucran a la gobernadora Wanda Vázquez.

“La Oficina del FEI, conforme ya expresó, debe actuar y brindarle al pueblo de Puerto Rico la confianza en un sistema de investigación sin la intervención de terceros. Mientras más pronto el FEI actúe sobre estos referidos nos trazarán el camino para futuras acciones institucionales”, dijo Méndez mediante comunicado de prensa.

En sus declaraciones escritas de esta tarde, Méndez no abordó directamente reclamos de las minorías políticas para el inicio de un proceso interno de la Cámara, que pudiera conllevar el residenciamiento de la gobernadora, esto luego de alegaciones de posible comisión de delitos como obstrucción a la justicia luego de que ella despidiera el viernes a la secretaria de Justicia, Denisse Longo, y el lunes se detuviera la radicación de informes de esa agencia ante el FEI.

La gobernadora asegura que despidió a Longo por una intervención indebida de ella en una investigación federal que involucraba a la madre de la entones jefa de Justicia, la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones. Desde anoche la secretaria de justicia interina Wandymar Burgos ha dicho que la decisión de detener los referidos fue de ella, para revisarlos.

Méndez tronó contra Burgos. “De entrada dejó establecido que la acción de la Secretaria de Justicia es un acto irregular que en nada abona a la transparencia y la certeza que debe exhibir los procesos en el Departamento de Justicia. Con esta acción la licenciada Burgos ha quedado incapacitada para el cargo de Secretaria de Justicia y debe renunciar de manera inmediata”.

También Méndez se expresó decepcionado con la gobernadora y aspirante a presidir el Partido Nuevo Progresista en el que él milita. Méndez apoya en la primaria del 9 de agosto al rival de la gobernadora, Pedro Pierluisi.

“Dejo establecido también que la defensa nunca debe ser echar culpas a los demás y no asumir su propias responsabilidades. Esperaba más de la Gobernadora”, afirmó el líder cameral.

“La Cámara de Representantes, cuerpo que me honro en presidir, no claudicará a sus facultades otorgadas mediante la Constitución. El menosprecio que muestra la Gobernadora a este cuerpo, cuyos miembros en su mayoría son parte del partido en el que ella aspira en la carrera a la gobernación, no hará que nos amedrentemos ni perdamos nuestro norte en lograr sólo lo que es justo y correcto. Cuando hemos tenido que actuar con firmeza lo hemos hecho”, concluyó.