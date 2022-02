Los maestros proyectan que mañana, viernes, habrá un “teacher flu” masivo, día en que se ha convocado una manifestación frente al Capitolio y un peregrinaje hasta La Fortaleza en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones de retiro.

De hecho, dos líderes magisteriales, Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros, y Evala Ayala, de Educamos, advirtieron que cada día la indignación que sienten los educadores irán “a más” y que arreciarán en su reclamo. Advirtieron que lo que se proyecta es cierre de escuelas por falta de personal o por piquetes frente a los planteles, además de otras medidas que no revelaron.

¿Cuándo podrían culminar estas protestas?, se les preguntó.

“Hasta que el gobernador (Pedro Pierluisi) atienda los reclamos… Hasta que pongan su palabra en acción y arreglen esta situación que ellos mismo han generado”, puntualizó Martínez.

Ayala, por su parte, dijo que “no sabemos cuánto tiempo vamos a tomar en estas acciones. Pero, adelanto que las acciones van de menos a más”.

Hoy, jueves, es el cuarto día en que inició el ausentismo de maestros como método para presionar y hacer sentir su reclamo de mejores condiciones laborales. Mientras, es el segundo día de piquetes frente a las escuelas.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, reconoció que el ausentismo que se ha sentido en las escuelas ha sido mayor a los pasados días.

“Sé que hay más compañeros ausentes que ayer”, planteó, al indicar que el informe sobre las incidencias de las escuelas lo tendría listo a las 2:00 p.m.

El Departamento de Educación, entretanto, todavía no ha revelado las cifras de ausentismo ni del cierre de escuelas del día. Ayer, según dijo el secretario Eliezer Ramos, solo hubo dos escuelas sin clases.

Para hoy, jueves, Martínez ha dado a conocer un listado preliminar que apunta a que más de una docena de escuelas no pudieron atender a los estudiantes ante el ausentismo de maestros.

Destacó que la mayoría de las escuelas en Yauco no pudieron dar servicio.

Además, mencionó que por falta de personal quedaron inoperantes las escuelas University Gardens, San Juan; Ernestina Bracero, Toa Baja; Pablo Casals, Bayamón; Ecológica de Dorado; Rexville Elemental, Bayamón, así como la San Vicente, Vega Baja.

A modo de ejemplo, dijo que en la escuela San Vicente faltaron 21 de los 22 maestros, en la Ralph Emerson de Camuy se ausentaron 29 de los 31 maestros y en la escuela Pedro Perea de Fajardo se ausentaron 60 de los 84.

La escuela José R. Barrera, en Morovis, tampoco abrió sus puertas hoy.

El director escolar, Luis Fontán Ortiz, escribió en Facebook un mensaje que indicaba que “en el barrio Unibon no hay servicio de agua potable. Por lo tanto, se activa el protocolo de emergencias y los estudiantes estarían tomando sus clases por Teams. No obstante, esto no será posible por el alto volumen de ausentismo de los maestros. Los estudiantes no tienen clases”.

Martínez explicó que “hoy, igual que toda esta semana, hay desde escuelas con maestros ausentes, maestros enfermos y enfermas y manifestaciones frente a los planteles en la mañana y al mediodía. Los maestros siguen igual de indignado y cada vez van a más. Eso hora de que el gobernador y la Legislatura atienda los reclamos”.

Los líderes de la Asociación y de la Federación de Maestros coincidieron en que han solicitado reunión con el gobernador Pierluisi para buscar una solución al reclamo de los maestros, pero no han tenido respuesta.

Bonilla, sin embargo, ha logrado establecer contacto con el secretario de Educación federal y quien es puertorriqueño, Miguel Cardona. Dijo que entre el miércoles y jueves de la próxima semana sostendría con este una reunión en la capital federal “para auscultar si se pueden identificar fondos federales para el aumento para los compañeros maestros”.

Habló también de la posibilidad de tocar a las puertas del Congreso de los Estados Unidos para exponer el problema del magisterio en la Isla durante este viaje.

“Tenemos que hacer este reclamo a las personas fuera de Puerto Rico, ya salir de aquí para que nos escuchen a ver si nos pueden ayudar”, explicó.

Actualmente, el salario base de los maestros es de $1,750 mensuales. Un proyecto en la Legislatura y que cuenta con el aval del Departamento de Educación llevaría esta suma a $2,700. Aunque la propuesta es avalada por las organizaciones, la Asociación ha aludido que ese sueldo debe ser de $3,500. Ayala, de Educamos, planteó que lo ideal serían $4,000.

En la actualidad, el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal impulsa un aumento de salario base en dos etapas, que los llevaría a cobrar para julio de 2023 unos $2,220 mensuales.

El #PlanFiscal de 2022 incluye varias inversiones importantes: aumentos de salario no solo a maestros, sino a maestros transitorios, directores de escuela, facilitadores, supervisores directos y empleados administrativos y de apoyo.



📖#PlanFiscal de 2022: https://t.co/NVPWrM7b5k pic.twitter.com/Ay1lyJfOyi — Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico (@FOMBPR) February 3, 2022

Martínez opinó que la suma no es suficiente, pues por año se ha mantenido al maestro en una “explotación laboral para un salario de miseria que no les da para vivir”.

En cuanto al retiro, Bonilla se atribuyó el logro hacia la Asociación de que se le permitirá a los maestros comprar tiempo para alcanzar los 30 años para jubilarse. Ese anuncio lo hizo esta mañana el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez.

El líder de los maestros dijo que se podrán beneficiar con esta decisión unos 1,900 maestros.

Señaló que los abogados de la Asociación de Maestros sostienen reunión con la Junta de Supervisión Fiscal para aclarar si los 2,800 empleados de Educación que solicitaron jubilarse a junio próximo logran irse con el 75% de su salario como pensión vitalicia o se les recortará al .95 del 1.8% de su salario, como se acordó en el Plan de Ajuste de la Deuda que entra en vigor el 15 de marzo próximo.

Los maestros también reclaman un mejor sistema de retiro, en el que no se aplique ese recorte sustancial aprobado por la jueza federal Laura Taylor Swain. La opción que han apoyado es la Ley de Retiro Digno, que esta misma jueza dejó sin efecto. La misma creaba un fideicomiso, en el que los mismos jubilados administrarían los fondos.

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública radicó esta semana una apelación ante el Primer Circuito de Boston en un intento de que la ley de Retiro Digno sea avalada.