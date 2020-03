En una búsqueda para mejorar la identificación de nuevos casos de coronavirus COVID-19 en la Isla, el laboratorio Quest y el task force médico realizan gestiones con la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) para lograr que las pruebas moleculares del coronavirus provistas por la empresa se procesen en la Isla, reveló este jueves el ginecólogo Juan Salgado, quien integra el task force.

Al unísono, el Departamento de Salud y otros laboratorios clínicos privados establecidos en la Isla aúnan esfuerzos para levantar otro laboratorio adicional al de Salud Pública. El mismo será utilizado para aumentar la capacidad de procesar pruebas moleculares, las cuales son más específicas.

Actualmente, las pruebas que comenzó a proveer Quest desde ayer, miércoles, al Departamento de Salud, entre 300 a 500 diarias y que se distribuyen a los hospitales, se envían a los Estados Unidos a procesar. Su resultado demora en llegar unos cuatro días.

En entrevista telefónica con Primera Hora, Salgado precisó que “estamos consiguiendo habilitar otro laboratorio más para Salud, que nos están ayudando y hoy hablé con diferentes laboratorios que tienen unas máquinas que pueden procesar. Estamos habilitando otro laboratorio para ver si Quest nos permite, nos den el reactivo, que es lo más difícil de conseguir, con los ‘swab’, que es el palito que se mete a la nariz para coger la muestra. Si el FDA le da el permiso a Quest de que lo procesemos en Puerto Rico, ahí sí que empezamos a procesar 600 muestras diarias adicionales de lo que estamos haciendo de ‘rapid test’, y ahí sí que la cosa va a cambiar drásticamente. El representante de Quest mandó un email anoche pidiendo que le dieran la oportunidad a Puerto Rico de hacerlo aquí. “Vamos a habilitar las máquinas y si logramos eso, pues nos salvamos, vamos a tener muestras a todo lo que da”.

Adicional a estos esfuerzos, Salgado mencionó que los miembros del task force cabildean intensamente con varias compañías en China, que cuentan con la aprobación del FDA y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para conseguir sobre 3 millones de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

El ginecólogo reveló que “de aquí a abril 5 deben estar llegando sobre 200,000 y pico de muestras (rápidas)”. Estas serían parte de la primera orden que realizó Salud.

Señaló que, al menos, lograron que una de las empresas que produce estas pruebas rápidas, de la cual no pudo proveer el nombre, comience a enviar en lo subsiguiente unas 300,000 pruebas rápidas de manera semanal.

“Que la gente diga: ‘tenemos que hacer exámenes’, sí, nosotros lo sabemos. El que diga eso no fue que que descubrió América. Tenemos que hacer exámenes, lo sabemos, pero el mundo entero tiene que hacer exámenes y el mundo entero está tratando de comprar pruebas. Todo el mundo tenemos locos a los productores. Están haciendo las pruebas en China. Ayer mismo salió una compañía en Estados Unidos que van a empezar a hacer la prueba y ya nosotros estamos inscritos”, precisó.

Agregó que “están empezando a llegar muestra, porque hemos hecho los contactos, nos hemos movido para conseguir muestras. Cualquier persona que diga que no nos hemos movido para conseguir muestras, no es cierto. O sea, todo el mundo quiere conseguir muestras y las vamos a conseguir. La gobernadora dio una instrucción que ella quiere que Puerto Rico entero, los 3.1 millones de habitantes de este país, se examinen y eso lo vamos a hacer. Nos vamos a demorar un poquito a lo que llegan 3.1 millón de muestras, pero lo estamos logrando poco a poco y yo estoy seguro que más compañías en el mundo se van a poner a hacer muestras y lo vamos a lograr”.

Las pruebas no curan

Tanto Salgado como el coordinador general del task force médico, Segundo Rodríguez, dijeron desconocer cuánto demorará Puerto Rico para tener todas las pruebas necesarias; en cuánto tiempo se logrará hacer el cernimiento al 100% de la población, como lo ha pedido la gobernadora, o cuándo llegará el momento en que se solucionará la emergencia de salud pública causada por el coronavirus. No obstante, aseguraron que como grupo a cargo de esta batalla están preparados y laborando “como científicos” desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. para lograr una solución a esta pandemia.

Ambos insistieron que el hecho de que la clave no está en que logre estabilizar los problemas de escasez de pruebas que existe en el mundo.

“Lo más importante es que la gente se tiene que quedar en su hogar. Si la gente no se queda en la casa y no para la propagación, no estamos haciendo nada. Haya muestra o no haya muestra, la muestra no te cura, lo que te cura es que te quedes en tu casa”, afirmó Salgado.

El ginecólogo afirmó que como grupo científico no le están escondiendo datos al país sobre la incidencia de esta enfermedad.

“Coopere con nosotros. No estamos escondiendo nada… Por favor, estamos trabajando. Somos científicos. Nosotros no somos políticos, somos científicos, somos académicos y lo único que estamos aquí es para salvar el país. Aquí el mundo paró y no va a haber política y no va a haber nada. Si nos morimos todos, no hay nada que buscar. Después que se acabe esto, que comience la política, que comience todo. Pero, nosotros no somos políticos, nosotros somos científico que queremos salvar al pueblo”, puntualizó Salgado.

Rodríguez, por su parte, destacó que “las pruebas son importantes, pero no evitan el contagio”.

De hecho, el también rector del Recintos de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico habló de la posibilidad de que las personas que hayan sufrido coronavirus puedan reinfectarse. Por ello, insistió en el distanciamiento social y las medidas de higiene establecidas, que incluyen desinfectarse las manos y los lugares expuestos.

Por otro lado, el doctor Rodríguez reconoció que todavía no cuentan con el personal para darle seguimiento a todos los pasajeros que llegan a la Isla, incluyendo residente o turistas, permanezcan en cuarentena. Señaló que están en procesos de establecer protocolos y conseguir voluntarios que se encargue de darle seguimiento a los miles de viajeros que llegan al país diariamente.

Puerto Rico será diferente

El catedrático reveló que actualmente el Recinto de Ciencias Médicas y el Departamento de Salud realiza un estudio para censar cómo será el comportamiento del coronavirus en Puerto Rico, toda vez que se comenzó una cuarentena obligatoria tan pronto comenzaron a surgir casos.

“Gracias a las medidas de la gobernadora con el ‘lockdown’, pues, en este momento, la pandemia está comenzado. Sabemos que hay sesenta y pico de casos, pero sabemos que hay muchas más personas infectadas y en los próximos días, vamos a ver más personas infectadas. Eso es obvio, porque la manera en que este virus se comporta es una manera exponencial. Así que sabemos que hay más personas infectadas. Pero, lo que sucede es que todavía tenemos muy pocos casos para predecir cómo se va a comportar la curva esta de crecimiento exponencial. Nosotros lo que queremos es tener el menor número de casos posible y, entonces, a través del aislamiento social que hemos tenido durante las pasadas semanas, es muy probable que Puerto Rico se comporte muy diferente a otros países como Nueva York y China”, precisó el coordinador del task force médico.

Señaló que este análisis ayudara a proveer una proyección sobre el comportamiento del virus y poder darle al país una información más precisa sobre lo que podría esperarse en esta emergencia de salud.

“La buena noticia es que la cantidad de pacientes en los hospitales con problemas respiratorio, ahora mismo, sabemos que no es alta. Sabemos que los hospitales no están llenos y eso es un índice favorable”, dijo Rodríguez, sin poder dar datos numéricos.