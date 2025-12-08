La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado expresó su oposición a la designación realizada por la gobernadora Jenniffer González Colón de Hiram Torres Montalvo como secretario al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), al recordar el informe negativo obtenido cuando ocupó el mismo puesto durante la pasada administración.

El portavoz de los populares en el Alto Cuerpo, Luis Javier Hernández Ortiz, expuso que el 22 de noviembre de 2022 el entonces gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, designó en receso a Torres Montalvo para dirigir esa misma agencia.

“Tras cinco meses ocupando el cargo por haber sido designado en receso, el Senado de Puerto Rico emitió en aquel momento un informe negativo sobre el nominado. En ese entonces, el Senado sostuvo en su informe lo siguiente: ‘desde su designación ha habido una serie de quejas en cuanto a su desempeño y a las posturas asumidas que pudieran afectar a los consumidores’”, indicó Hernández Ortiz.

Entre las quejas y preocupaciones que los investigadores de la Comisión de Nombramientos del Senado recopilaron, se destacó lo siguiente: un patrón de favoritismo del nominado al sector empresarial y no al consumidor. “Además, se le adscribía a Torres Montalvo avalar el incremento en el precio del café que entonces había propuesto el entonces secretario del Departamento de Agricultura”.

“A eso se suma la imputación de un pobre desempeño durante las ventas del madrugador, donde el funcionario despachó el asunto expresando que ‘no había querellas y que todo operaba con normalidad’”, indicó el portavoz popular.

Hernández Ortiz sostuvo que “otras de las preocupaciones que nos llama mucho la atención es que al entonces designado se le percibía alejado de la política pública del Departamento de Asuntos al Consumidor. De hecho, Torres Montalvo incluso fue multado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para el 2016”.

El portavoz se refirió concretamente a la presentación de un caso que el foro judicial consideró como “frívolos”.

“De hecho, Torres Montalvo, sin tener legitimación activa, presentó un recurso judicial impugnado el nombramiento de la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y el Supremo, por voz del juez Feliberti Cintrón, determinó que Torres Montalvo utilizó los procedimientos judiciales ‘para entablar pleitos frívolos en medio de una campaña primarista’”.

Añadió el máximo foro judicial en aquel momento que ‘esta práctica de valerse de los tribunales para adelantar intereses políticos particulares sin base en derecho alguna tiene que cesar’.

Sobre aquel caso, se le impuso a Hiram Torres Montalvo un pago de $5,000 por iniciar y persistir en una reclamación frívola.

“Quien fue señalado por el Tribunal Supremo de utilizar los tribunales para hacer política partidista, y nunca comprendió la política pública del DACO, resulta es ahora el candidato de la gobernadora González Colón para dicha agencia. Lo que es peor, refleja que el llamado banco de talentos y los más de 8,000 resumés de los que se alardeó una y otra vez: o no existe o fracasó”, detalló el portavoz popular.

El nombramiento de Torres Montalvo ocurrió el viernes luego de que la gobernadora destituyera de manera fulminante a Valerie Rodríguez Erazo como secretaria deL DACO.

“Nuestra delegación anticipa el rechazo a esta designación y, al mismo tiempo, invitamos a la gobernadora González Colón a hacer una introspección sobre su primer año de labor. Durante los pasados meses la única gesta señalada por los puertorriqueños ha sido el incumplimiento constante con sus promesas de campaña, y su arrogancia al responder sobre los temas que aquejan a los puertorriqueños”, finalizó Hernández Ortiz.