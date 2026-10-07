La jornada de vistas públicas de este miércoles en el Senado en la que se indagará sobre los trámites y las presuntas presiones indebidas en el Departamento de la Familia para emitir un millonario contrato a una empresa estadounidense con fondos federales arrancó con más controversias.

Según expuso el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en uno de sus famosos “buenos días”, se trata de “un trámite de contratación cuestionable, un comité evaluador veloz, empresas que competían sin saberlo ni participar, mensajes de texto, invitaciones por la propia secretaria de Familia, (Suzanne Roig Fuertes), cartas, contratos, adjudicación y testimonios que desmienten la burda mentira que se pretende oficializar para defender lo que es indefendible. Investigaciones legislativas, en el FEI (Fiscal Especial Independiente), Justicia y FBI (Negociado Federal de Investigaciones) sobre todo el escándalo del contrato de $38 millones que a la cañona se quería otorgar”.

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El contrato en controversia es por el monto de $38.5 millones para el proyecto educativo “Star Academy”, con la empresa NOLA Education LLC. El acuerdo buscaba dar unos cursos a estudiantes de escuela pública, beneficiados por el programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

El contrato salió a relucir en mayo por una investigación realizada por Las Noticias de TeleOnce. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, cuando la secretaria de la gobernación, Norma Burgos, confirmó el despido de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, por “insubordinada”, esta denunció que la presionaron para que firmara el contrato. Sin embargo, se negó.

Es Medina Díaz, de hecho, quien primero depondrá en las vistas de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos que preside la senadora Wandy Soto Tolentino. Su turno será a las 10:00 a.m.

La secretaria de la Familia, entretanto, depondrá a la 1:00 p.m.

Roig Fuertes alegó, en entrevista con Primera Hora, que la funcionaria entró al cargo el 6 de abril y el 13 de mayo a las 4:00 p.m. se le reunió para indicarle que la academia no era viable, porque en cada escuela no había suficientes estudiantes del TANF como para realizarlas.

También ha dicho que no existía siquiera un borrador del contrato. Pero, Rivera Schatz lo publicó la semana pasada para demostrar su existencia.

Este miércoles trascendió que Roig Fuertes invitó a una empresa, identificada como Coccoloba AgroEnvironmental, a participar de la subasta de ese programa educativo. Pero, la empresa se dedica a la consultoría de manejo de árboles y temas ambientales.

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En sus buenos días, el presidente del Senado no sólo destacó las mencionadas controversias. Alegó que NOLA Education enfrenta problemas en algunos de los estados en los que ofrece su servicio.

“Añada que en West Virgina esa misma empresa fue un total y absoluto fracaso que se coló, no por méritos ni resultados, fue a punta de influencias y donaciones políticas”, subrayó Rivera Schatz.

Añadió: “Nada, ¡todo eso es un cuento, una novela, una vendetta y al parecer una estrategia política por aspiraciones y candidaturas! ¡La confianza es una virtud, la soberbia y la prepotencia un descaro! La ira del pueblo un resultado! ¡La Fortaleza, la Gobernadora, confía y evalúa como ocurrió con Ciary, Norberto, Itza García , Domenech y tantos otros! ¡JUZGUE USTED!”

Organización pide acción

En medio de los señalamientos, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) reclamó a la gobernadora Jenniffer González Colón que intervenga directamente ante lo que describió como una crisis de estabilidad y credibilidad en el Departamento de la Familia.

“El Departamento de la Familia no puede convertirse en una agencia paralizada por controversias. Aquí estamos hablando de niños, adultos mayores y personas vulnerables que dependen de que el Gobierno funcione. La gobernadora tiene que actuar y devolverle estabilidad a Familia”, afirmó Jonathan Morales Adorno, presidente de la organización en comunicado de prensa

Recordó que los cuestionamientos que han realizado sobre el manejo de recursos y decisiones dentro de la agencia vienen de antes de la controversia actual. De inmediato, expuso el primer caso en el que se señaló a Suzanne Roig fue un contrato de $60,000 mensuales cuando laboraba en el Departamento de Salud para el cuidado de un solo paciente.

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“Desde que salió a la luz el contrato de $60,000 para el cuido de un solo participante, nuestro reclamo fue claro y contundente. Está en el récord. En aquella ocasión, el dueño del hogar denunció que se le había impuesto contratar una empresa de seguridad y presentó querellas ante el Departamento de Salud y el Monitor Federal. Hubo una investigación interna que culminó con su remoción del cargo y un referido al Departamento de Justicia que fue archivado sin entrevistar a los involucrados”, señaló Morales Adorno.

Ahora, que se vuelve a cuestionar las contrataciones bajo su administración, el líder de los centros de cuido puntualizó que “esto ya no puede despacharse como una controversia más. Cuando una agencia que administra recursos destinados a personas vulnerables está constantemente bajo cuestionamientos, se afecta su credibilidad y, peor aún, se desvía la atención de las necesidades que realmente importan”.