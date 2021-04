Para el exfiscal Ernie Cabán, la decisión de guardar silencio en un caso o investigación -como lo ha hecho el boxeador Félix Verdejo, tras la desaparición de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz- no es sinónimo de que la persona sospechosa, o en este caso de interés, es responsable de un acto criminal.

“El hecho de que Verdejo no haya prestado declaraciones no implica necesariamente que está vinculado con los hechos, sino que se puede utilizar ese derecho a no autoincriminarse para que no lo vinculen a base de cualquier declaración que él pueda prestar. El consejo del abogado para que no haga expresiones es para evitar que se pueda incriminar con su testimonio, aunque no sea declarado sospechoso formalmente”, explicó Cabán.

Sin embargo, para el exfiscal federal Osvaldo Carlo, no hay que ser abogado para saber que la persona que colabore con las autoridades en una investigación criminal, como la que se desarrolla en la actualidad para dar con el paradero de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, podría dejar de ser identificado como “sospechoso” y salir de la controversia. Por ello, entiende que el silencio que el boxeador Félix Verdejo ha asumido en este caso lo lleva a que se le señale como “persona de interés” en la pesquisa.

“Cuando un cliente se acerca a un abogado, en una situación como la de Verdejo, el abogado siempre le hace la advertencia de que tiene que decirle toda la verdad, porque la mera comparecencia a las autoridades y prestar información y contestar preguntas podría ser suficiente para acusarlo, si la persona en alguna manera está implicada en los hechos”, sostuvo.

Expresó que un abogado lo primero que recomienda es que se divulgue “una coartada”. Esto quiere decir la prueba que lo exonere de toda implicación en algún acto criminal, como pudiese ser con quién se encontraba en las últimas 24 horas o los lugares que visitó. Estos datos deben ser corroborables.

“Una coartada es mucho mejor para dejar de ser una persona de interés en la investigación. Es obvio que una persona que no contesta preguntas de los agentes y llega con el abogado, que está en su derecho, ya que nadie tiene por qué autoincriminarse, pero los agentes lo ven como el principal foco de la investigación”, manifestó.

Acto seguido, opinó que “aquí, con sus actos, él (Verdejo) se aseguró de seguir siendo para las autoridades una persona de interés”.

Circunstancias como que Verdejo tenía una supuesta relación extramarital con Rodríguez Ortiz y que esta se encuentra embarazada ya son para Cabán posibles causas para establecer un móvil de la desaparición, secuestro o probable muerte. Por ello, estipuló que, aunque siempre se espera una explicación o una coartada para que el sospechoso logre desvincularse, para un abogado es preferible reclamar el derecho de no autoincriminarse.

Hay dos instancias en las que los abogados piden que el implicado evite hacer expresiones a la Policía cuando recién inicia una pesquisa. Una es cuando éste no está acompañado de su representante legal y otra cuando el abogado no tiene claro todo lo acontecido en la controversia, detalló el expresidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

“Este consejo se da bajo esa situación cuando en alguna medida el cliente ha participado o ha tenido relación, como en este caso, con la persona”, dijo.

Toledo comentó que una vez los abogados -en este caso los de Verdejo son Jorge Colina y Elí López- conozcan bien todos los detalles e indaguen en los mismos, puede recomendar que se hable, que se mantengan el silencio para no autoincriminarse o recurrir a las autoridades a solicitar una inmunidad. Recalcó que una determinación bajo estas bases no hace a ningún cliente responsable de los hechos.

El letrado aceptó que en casos tan públicos como el de Verdejo, la ciudadanía pueda pensar que es más recomendable cooperar. Pero, insistió en que la mera relación personal hace que el boxeador sea visto como sospechoso, aun cuando pueda no haber estado implicado en la desaparición de la mujer.

“Ya están diciendo que estaba encinta, que quería que ella abortara. Todas esas cosas pueden implicar o hacer pensar que esté envuelto en algo más”, precisó.

Cabe destacar que los abogados consultados afirmaron que el Negociado de la Policía ha actuado de la manera correcta en atender la desaparición de Rodríguez Ortiz. Señalaron que se activó la Alerta Rosa dentro del término correspondiente y han sido cuidadoso en atender el hallazgo del auto de la mujer en una comunidad de Canóvanas.

“Al parecer, la Policía se ha movido como merece el caso”, opinó Toledo.

Cabán, por su parte, recalcó la importancia de proteger el auto y ser cuidadosos en su inspección, al dejarlo en manos del Negociado de Ciencias Forenses.

“La investigación en un caso como este va a descansar en prueba científica. El manejo de la evidencia que se pueda levantar en el vehículo va a ser fundamental en la investigación. La cámara de vídeo que puedan identificarse previo al abandono del vehículo en el lugar va a ser pieza importante. Así que el manejo de la escena, ante la falta de un testigo presencial, se va a convertir en un elemento fundamental para esclarecer este caso”, expresó el exfiscal.

Añadió que “ese vehículo estaba bien estacionado, no lo tiraron en un barranco. Así que pudo haber sido llevado por una persona implicada o pudieron haber extraído a la joven en ese lugar del vehículo y haber dejado ADN, huellas dactilares de él o los responsables”.

Entretanto, Carlo vio con buenos ojos que desde ya agentes federales estén activos en la investigación.