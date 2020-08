Acusaciones de plagio y de ser un movimiento de "copy y paste" han inundado las redes sociales en las pasadas horas luego de que la candidata a la gobernación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, publicara en la tarde del lunes su primer anuncio para hacer un llamado a sus seguidores a convertirse en funcionarios de colegio y el cual resultó ser una copia de un anuncio realizado en Argentina.

“Al parecer en el team de relaciones públicas y publicidad de Victoria Ciudadana buscan qué cosas de la política en Latinoamérica darle copy/paste. Primero el logo y ahora los anuncios”, señaló José Ángel en un tuit.

Victoria Ciudadana le copia (mal) las propuestas del PIP y ahora le copia los anuncios de campaña a los argentinos. Pues que gobierne el PIP o votemos por partidos argentinos entonces porque las copias nunca son tan buenas como el original — Gobernador AutoProclamado (@rruizayala) August 25, 2020

Roxana Agelviz también criticó el anuncio en Twitter.

“Ay santo Dios, Victoria Ciudadana plagiando anuncios. La tipa no tiene pudor. ¡Qué bruta!, copió hasta la última frase. Y los “actores” se prestan a esta estupidez”, afirmó.

Mientras, Juan Dávila apuntó a que más allá de un plagio, el anuncio “es demasiado paternalista y elitista. Victoria Ciudadana necesita cambiar de publicista rushhh. Así no van a motivar ni al puppet contable de Sesame Street para contar sus votos”.

El anuncio de @VictoriaPorPR además de ser obviamente un plagio, es demasiado paternalista y elitista. Victoria Ciudadana necesita cambiar de publicista rushhh. Así no van a motivar ni al puppet contable de Sesame Street para contar sus votos 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ #laurnaesélataúd #nadapersonal — Juan C. Dávila (@JuanCineDoc) August 25, 2020

Primera Hora intentó comunicarse con la candidata a la gobernación para obtener una reacción a los comentarios que se han desatado a raíz de la publicación del anuncio, pero su directora de campaña, Vangie Portela, señaló que esta estaría en reuniones hasta la tarde. Invitó a observar varias publicaciones realizadas por Lúgaro en Facebook en el que se le da crédito al anuncio publicado en Argentina.

La publicación establece que “para conocer cómo surgió la idea de hacer este video acede a…” Entonces, se coloca un vídeo de Lúgaro explicando por qué rehicieron el vídeo. Sin embargo, nunca se aclaró si se contaba con un permiso para duplicar la idea.

Portela indicó que no tenía información referente a si se contaba o no con el permiso para replicar el anuncio.

La directora de campaña invitó a exponer las razones que dio Lúgaro para hacer el anuncio en otra publicación que hizo el pasado viernes y en la que se adjuntó el vídeo explicativo.

En ese vídeo, la candidata a la gobernación expone que no querían anuncios políticos aburridos y salir del “cliché”.

“Comencé a investigar cómo en otros países se estaban anunciando las candidaturas, qué tipo de anuncios se estaban haciendo. Y en eso, encontré este anuncio, un anuncio de hace 11 años en Argentina, que no solamente me encantó, me cautivó, me inspiró tanto y evocó en mí unos sentimientos que tengo que decir que cada vez que veo el anuncio, y lo he visto muchísimas veces, me vuelto a sentir igual, con la misma indignación, pero con la misma pasión para el cambio y para defender esto que estamos haciendo. Y, decidí, en ese proceso, cuando iniciamos ya esta campaña como Movimiento Victoria Ciudadana, en aquel momento de mi candidatura independiente no había tenido los recursos para poderlo hacer, pero esta vez decidí que quería darme la tarea, junto a mi equipo de trabajo, el poder rehacer ese mismo vídeo que habíamos visto de Argentina”, señaló.

