El Departamento de Salud le deberá entregar a la gobernadora Wanda Vázquez en “los próximos días” un plan en el que se estipule cómo se logrará aumentar la cantidad de pruebas de coronavirus que se le realiza a la población.

“Yo les dejaré saber más adelante cuál es ese plan. Es algo que he solicitado. Así que lo presentaré a los medios y a Puerto Rico en los próximos días”, manifestó la ejecutiva en entrevista con Primera Hora, cuando se le cuestionó sobre la recomendación del task force médico de hacer pruebas de COVID-19 de manera masiva.

Vázquez, en su respuesta, no habló de pruebas masivas para todos los residentes de Puerto Rico. Expuso que el plan sería “para que podamos nosotros realizar la mayor cantidad de pruebas”.

Según adelantó, las pruebas que se realizarían en este proyecto son las rápidas. Comentó que esta fue la recomendación que le hizo el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, durante una conversación telefónica que tuvo recientemente.

Y, tras la paralización de la compra de pruebas rápidas que se registró en Salud desde finales de marzo tras las irregularidades detectadas en la contratación de la empresa APEX General Contractors, Vázquez aceptó que este plan incluirá una mayor adquisición de las mismas.

“Hay que seguir comprando pruebas. Como has podido ver con las expresiones que ha hecho el secretario de Salud, (Lorenzo González Feliciano), las pruebas están escasas. Están escasas aquí y están escasas en Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que ir trabajando con los inventarios que tenemos, pero siempre se están comprando pruebas porque, mientras el virus esté, tenemos que tener la disponibilidad de pruebas, tenemos que tener los reactivos en el Departamento de Salud, que afortunadamente los ha recibido”, sostuvo.

Estas pruebas que se comprarían serán mediante una solicitud de propuestas que hizo Salud el sábado pasado y que vence mañana, viernes.

Según se ha adelantado, las propuestas que lleguen serán analizadas por un grupo que se conformaría. El mismo tendría representación de la Junta de Supervisión Fiscal y de un funcionario federal, del cual no se ha revelado el nombre.

Vázquez, de paso, pareció justificar el bajo número de pruebas que se han realizado en la Isla y que hasta hoy sumaban 12,680, lo que representa menos de un por ciento de la población.

“Yo te lo comparo siempre con Estados Unidos, porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos que medirnos. Estados Unidos, de 328 millones (de habitantes), lleva como 4 millones (de pruebas), así que estamos hablando de 1.5% de la población norteamericana es la que se ha realizado las pruebas”, expresó.

Asimismo, la gobernadora enfatizó que las 200,000 pruebas rápidas que Salud comenzó a repartir la semana pasada se están realizando. Comentó que ayer, miércoles, la Guardia Nacional acudió a los puertos a realizarlas, que los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín son sometidos a las mismas y comenzarán a acudir a unos 1,000 asilos de ancianos para identificar a los contagiados.

“Se están realizando y, obviamente, el plan que estamos estableciendo, que vamos a dejar saber más adelante, será en término de cómo vamos a realizar esas pruebas de una manera un poco más, la palabra no es masiva, es mayor cantidad de pruebas”, insistió.

Sobre la controversia que se ha suscitado por los errores estadísticos que contenía el sistema de vigilancia de coronavirus establecido por el Departamento de Salud, Vázquez señaló que serían solucionados ahora que se logró un acuerdo de colaboración entre la agencia y en Instituto de Estadísticas.

Los errores consistían, principalmente, en que, si una persona era sometida a una prueba rápida y luego a una molecular, era contabilizada como dos individuos y no como uno solo.

“Para que tengas una idea, tú buscas los titulares a nivel de Estados Unidos, tú te buscas en Massachussets, en Kansas, a nivel nacional, en diferentes estados tienen el mismo problema, porque no es tan sencillo el poder establecer un sistema de estadísticas que es novel que nadie sabía cómo manejarlo. O sea, que esto no es un problema de Puerto Rico, esto es un problema a nivel nacional. Y lo vemos en los periódicos de Italia, de España, donde han tenido problemas con esta contabilización. Pero, la unión entre el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Salud va a producir unas estadísticas confiables, que son las que están llegando en este momento”, concluyó.