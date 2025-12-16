El hombre que fue asesinado en Arecibo a eso de las 5:57 p.m. del lunes fue identificado como Nelson Molina Acevedo, de 54 años y residente de Arecibo, informó la Policía.

Molina Arevedo era conocido como Papo Cartucho, y poseía expediente criminal por drogas y armas.

El crimen se reportó en la carretera PR-657, cerca del correo del municipio de Arecibo.

Según la información preliminar, la Policía fue alertada a través del 9-1-1 sobre una persona herida de bala. Al lugar se presentaron los agentes, quienes localizaron un vehículo Chevrolet Malibu gris del año 2017, en cuyo interior se encontraba una persona con múltiples heridas de bala, las cuales le causaron la muerte en el acto.

Molina Acevedo, quien conducía el vehículo, impactó con su auto un Toyota Camry del 2014, que se encontraba estacionado al momento de los hechos.

En la escena se ocuparon dos armas de fuego y varios casquillos de bala.

La agente Rita Rosado Vélez y el sargento Roberto Mercado Román, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, junto al fiscal Ariel Chico Juarbe, se hicieron cargo de la investigación.