Una muerte violenta fue reportada anoche en la carretera 901 del barrio Emajaguas Playa de Mario, en Maunabo, donde un joven de 19 años fue hallado con múltiples heridas de bala.

Según la información preliminar provista por la Policía, una llamada al 9-1-1 alertó sobre una persona muerta en el lugar a eso de las 10:55 p.m. Al llegar, los agentes del distrito de Maunabo encontraron el cuerpo de Derik Janiel Ortiz Collazo, residente del mismo municipio, tirado en el área.

Familiares que llegaron a la escena identificaron al joven.

El agente Meléndez, adscrito a la División de Homicidios de Humacao, junto al fiscal Perea, se hizo cargo de la investigación.