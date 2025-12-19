El peatón que fue atropellado durante la mañana del jueves frente a la gasolinera Mobil que ubica en el kilómetro 39.0 de la carretera PR-3, en Luquillo, murió mientras recibía asistencia médica, informó la Policía.

El fallecido fue identificado como José Ortiz Mora, de 44 años y residente de Luquillo.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes constataron que el conductor de un Volkswagen Jetta verde, del año 2006, que transitaba por la vía, impactó a un peatón por razones que aún se encuentran bajo investigación.

Ortiz Mora fue atendido por paramédicos y transportado al Hospital Caribbean, en Fajardo, donde falleció.

El agente Héctor Figueroa López, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, junto a la fiscal Sandra Cortez, se hicieron cargo de la investigación.