La alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario Fuentes, celebró que en su pueblo haya bajado la criminalidad y que la gente se haya unido y se ayuden mutuamente.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Nuestro principal problema se resume en dos partes: primero, el 92% de nuestro pueblo es inundable, y soy el cuarto pueblo con erosión costera. Así que estas dos situaciones hacen casi imposible que se consigan permisos para construcción, que a la vez abona al desarrollo económico.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Nosotros hace muchos años que no tenemos grandes inundaciones, pero trabajamos con nuestros propios limitados recursos. Lo que tenemos son remedios caseros. Tendríamos que tener proyectos grandes de mitigación. Eso no pasa, el gobierno no mira para Loíza en esos fines. Así que nosotros tenemos, con los vecinos, en las áreas que se inundan, pues hemos hecho nuestros propios planes de mitigación. Por ejemplo, en una casa dejamos una bomba de succión, y cuando está lloviendo que el residente ve que se está inundando, la prende. Y así es que hemos estado resolviendo las situaciones. Hemos hecho pocetos en varios lugares donde se inundaba antes. Esos pocetos evitan que se inunde como antes. Eso es lo que hemos estado haciendo. Sí tenemos un proyecto en la comunidad de los Vizcarrondo con fondos FEMA, y también tenemos un proyecto en Villa Santos, que es una comunidad que se inunda mucho, tenemos proyectos con FEMA que ya están adelantados.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Son cuatro proyectos, y todos tienen que ver con los fondos de revitalización del casco urbano, que maneja (el Departamento de la) Vivienda. Es la reconstrucción completa de nuestra calle principal, la que nos conecta con el puente que conecta a Piñones. Le llamamos El Boulevard. Tenemos también toda la pavimentación, con aceras y otro tipo de arreglos, del casco urbano. Son las dos calles principales, Espíritu Santo y San Patricio, con todas las transversales, e incluye las aceras. Tenemos también dos parquecitos pasivos, el Parque Maturí, y un parque que va a la vez va a tener oportunidad de desarrollo económico, porque ahí vamos a tener estos pequeños food trucks que van a estar atendiendo a la gente.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Todos están en etapa ya de subasta de construcción. Esto va de la mano con Vivienda. Así que todo ellos lo tienen programado para que antes de diciembre comience la construcción de estos cuatro proyectos. Y yo me imagino que en dos años y medio a tres ya estemos inaugurando estos proyectos.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Es algo que no es tangible. Cuando yo miro a mi Loíza, hay muchos cambios, la limpieza del pueblo, comunidades embreadas. Pero no es tangible lo que voy a decir. Es el lograr baja en la criminalidad, y que mi pueblo se uniera, que ya no sean los de aquí y los de allá, esos bandos por sectores. Yo creo que ese es. Cuando me vaya de aquí a dos años y mire hacia atrás, podré decir, ‘caramba, Loíza volvió a ser lo que era, un pueblo alegre, un pueblo unido, un pueblo donde todos nos ayudamos. Ese es el gran logro.