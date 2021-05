Muchas de las condiciones de salud que afectan a los seres humanos se pueden prevenir cuando se adoptan estilos de vida saludables. Ese compromiso consigo mismo y con su bienestar debe ser una prioridad. Razón por la que es importante comenzar a autoanalizar tus rutinas y prácticas para determinar si estás listo para iniciar unos hábitos que redunden en una mejor calidad de vida.

Para el doctor Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, los estilos de vida cada vez están más en detrimento.

Precisamente, el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, la falta de esparcimiento y el compartir emocional son aspectos negativos que se han vuelto parte del estilo de vida de las personas. Por lo que Ramos advirtió que estos redundan en un sinnúmero de condiciones y aspectos que terminan por afectar, no solo la salud física sino también la salud emocional.

“Usualmente, cuando la gente empieza con el sedentarismo, no solamente es que aumenta de peso, se siente mal, se deprime, empieza la baja autoestima. Tener una estima saludable no significa que estés flaco o seas un body builder, de eso no se trata. Cuando la gente tiene una dieta saludable y se ejercita frecuentemente se siente mejor, está más contento, suele usar menos medicamentos. Incluso, cuando tiene otras condiciones que no tienen que ver con el sedentarismo, tener un estilo de vida saludable les ayuda en ese tipo de condiciones”, afirmó Ramos.

Busca la felicidad en todo

Entre los aspectos que principalmente guían nuestros estilos de vida, según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, están la alimentación, la actividad física y el entretenimiento. Aunque, aseguró, que la clave es que el ser humano pueda crear un balance en todos los aspectos para que pueda ser feliz.

“Todo lo que hagas te tiene que hacer feliz. Si la dieta que estás haciendo te hace infeliz, pues algo está mal. Tiene que ser una combinación. El objetivo es que la persona sea feliz. Hay que tener un balance entre trabajar y disfrutar con la familia. El esparcimiento es parte de un estilo de vida saludable. No todo puede ser trabajo. Hay que balancear todos los aspectos de la vida y eso no siempre es fácil, sobre todo en estos tiempos”, aseguró.

Balance en la alimentación

Winna Rivera, catedrática del programa graduado de nutrición de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, afirmó que una sana alimentación ayuda a crear ese balance en todos los aspectos que son fundamentales a la hora de establecer un estilo de vida saludable.

“La nutrición es básica para sentirnos bien en términos generales, para un balance de nuestro cuerpo y mente, porque todo opera de manera integral. Una buena alimentación nos ayuda a tener balance y armonía a nivel biológico y a nivel mental”, sostuvo la doctora Rivera.

La experta en nutrición y dietética dijo que, para hacer cambios reales e irnos moviendo hacia unas mejoras hábitos alimentarios, es importante cuestionarnos: ¿por qué comemos?

“Muchas veces comemos por impulso, por frustración, por coraje o, simplemente, para canalizar una emoción o reaccionamos a los medios de comunicación... Tenemos que entender de dónde viene ese impulso para comer. ¿Qué significan los alimentos para mí?”, cuestionó.

Luego de tener claro ese planteamiento, la experta sugirió que para cambiar nuestro estilo de alimentación, optemos por consultar con un nutricionista e iniciar con cambios pequeños, paulatinos y de manera creativa, de modo que se nos haga más sencillo ir adaptando nuestro paladar a sabores nuevos y saludables.

“Las recomendaciones generales para la población que no está enferma, que no tiene condiciones conocidas, es tener una alimentación balanceada entre cereales, harinas, arroces y otros alimentos que a veces no están tan presentes como las vitaminas y los minerales”, apuntó Rivera.

En el caso de las proteínas, indicó que podemos comenzar por reducir la cantidad de carnes y la frecuencia en la que consumimos carnes rojas, sustituyéndolas por huevo, lentejas, habichuelas, garbanzos y otros tipos de proteínas saludables que no tienen un alto contenido de grasas saturadas.

Otra sugerencia es comenzar a “descubrir nuevas recetas para tratar de mejorar nuestra dieta, poder tener control de lo que consumimos”, además de que nos ayuda a no aburrirnos de lo mismo.

La doctora Rivera también recomendó ingerir multivitaminas, de modo que podamos suplir los requerimientos nutricionales que no alcanzamos a cubrir con la alimentación.

“A veces, por nuestros estilos de vida o porque no hemos aprendido a consumir algunos alimentos, no obtenemos todos los nutrientes que necesitamos. Como no sabemos cuál es el nutriente en el que estamos deficientes, mi recomendación es que se tomen multivitaminas todos los días para ayudar a que el cuerpo funcione mejor y para obtener todos los nutrientes que se nos escapan”, sostuvo la doctora.

El momento decisivo

No obstante, antes de dar inicio a estos importantes cambios en el estilo de vida, el doctor Ramos recomendó a la población realizar un compromiso genuino, más que con un objetivo, con su salud y su bienestar físico y emocional.

“Tienes que empezar por creértelo, tener un compromiso de que va a tener un cambio y entender que esto no implica que vas a convertirte en este único atleta que debe tener una dieta estricta o crossfit. Se requiere que hagas las cosas que te gustan, que tengas balance en tu vida, que practiques actividad física de 15 a 20 minutos y lleves una dieta balanceada. La idea es que esto no sea un yugo, sino algo que disfrute”, concluyó el doctor Ramos.

¿Y tú, estás list@?

