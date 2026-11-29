Al ritmo de “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, Bea Millan-Windorski, Miss Universe Filipinas 2026, se despidió de Puerto Rico con un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento tras concluir su participación en el certamen internacional.

La representante de Filipinas, quien fue la tercera finalista en la edición número 75 del certamen, recurrió a su cuenta oficial de Instagram y compartió una reflexión sobre las tres semanas que pasó junto a las 115 candidatas de diferentes partes del mundo durante la competencia celebrada en Puerto Rico.

Millan-Windorski fue desde su llegada una de las máximas favoritas para conquistar la corona “El Resplandor de un Legado Eterno”, que terminó en la cabeza de la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien hizo historia como la primera reina madre y esposa en ganar la competencia internacional.

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El mensaje de despedida de Bea Millan-Windorski

“Siempre estaré agradecida por las increíbles mujeres con las que tuve el honor de compartir durante el último mes. Su calidez, compromiso con sus comunidades y deseo de construir un mundo más amable me inspiran a seguir adelante”, escribió en inglés la beldad, quien destacó el ejemplo que encontró en las historias de vida de sus compañeras.

Millan-Windorski también hizo referencia al crecimiento personal que experimentó durante la convivencia con el grupo y se despidió de sus “reinas hermanas” con un “kitakits”, expresión que significa “nos vemos” en filipino.

“Siempre he dicho que el acero afila el acero, y estar con el grupo de Miss Universe 2026 me ha transformado en la mejor versión de mí misma”, añadió.

Entre los comentarios, apareció Clara Vegas Goetz, Miss Universe Venezuela 2026, quien expresó sentirse “eternamente agradecida” de conocerla.

“Siempre tendrás una amiga en mí, gracias por ser la persona más amable. Filizuela de por vida”, escribió la actriz y modelo.

Un guiño al disco de Bad Bunny tras su estadía en la isla

El tema elegido para acompañar su publicación forma parte del disco de Bad Bunny lanzado en enero de 2025, cuyo título alude a la importancia de conservar recuerdos de los momentos y las personas que forman parte de nuestras vidas.

Millan-Windorski también compartió recientemente imágenes en las que se le ve disfrutando de la playa y los encantos de Puerto Rico antes de su partida.