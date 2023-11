Para el gobernador Pedro Pierluisi, la demanda que radicó este viernes el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para solicitar se declare vacante el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “no tiene mérito alguno”.

Según afirmó, durante una actividad realizada en el Centro de Usos Múltiples de Canóvanas, nunca se ha negado a nombrar un presidente para la CEE, sino que los comisionados electorales y la Legislatura no le han dado paso a ninguno de sus nominados.

“Alegan que yo no quiero llenar la vacante en la presidencia y quiero dejar a la presidenta alterna de la CEE (Jessika Padilla) ahí, indefinidamente. Pues, eso no es verdad. Si ayer mismo ya anuncié que estoy sometiendo una terna de nuevos candidatos ante la consideración de los comisionados electorales. Ya hemos sometido otras ternas en el pasado y han sido rechazadas por los comisionados electorales. En dos ocasiones he sometido también candidatos para la presidencia y han sido rechazados también en la Asamblea Legislativa”, recordó.

PUBLICIDAD

La presidencia de la CEE quedó vacante el pasado 11 de julio, cuando Francisco Rosado Colomer dimitió al cargo en medio de una incertidumbre de si sería confirmado como juez del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la designación de juez del Apelativo fue colgada a principios de esta semana, por lo que si hubiera permanecido en el cargo de presidente de la CEE tendría que haberse marchado en diciembre, periodo en que vence su nombramiento de juez superior.

De manera interina, Padilla ha ocupado la presidencia de la CEE. Su cargo oficial es presidenta alterna. No obstante, el gobernador señaló que el Código Electoral provee para que la funcionaria dirija la institución en lo que se logra seleccionar a un presidente.

Como parte de la demanda de Dalmau Santiago, sin embargo, se alude a que “el gobernador en su obstinación, instruye a la presidenta alterna a que permanezca en el cargo a pesar de que una determinación judicial le expuso claramente que su término como interina finalizó el pasado 14 de noviembre a las 12:00 de la media noche”.

En comunicado de prensa, explicó que hace 21 días que el Tribunal determinó que la presidenta alterna podía permanecer en las funciones de presidenta interina hasta que ocurrieran uno de dos instancias. Estas eran que el gobernador hiciera un nombramiento en propiedad para el cargo de presidente del ente electoral o que culminara la sesión ordinaria que estaba en proceso. La sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa culminó el 14 de noviembre de 2023. Por tanto, el líder popular dijo que “es claro que la presidenta alterna no puede asumir las funciones de presidenta. Al permanecer actuando como presidente, no sólo se desafía una clara determinación judicial, sino que se convierte en usurpación de poderes”.